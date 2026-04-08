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EEUU reivindica su "victoria" tras "alcanzar" sus objetivos militares en Irán y "conseguir la reapertura" de Ormuz

EEUU reivindica su "victoria" tras "alcanzar" sus objetivos militares en Irán y "conseguir la reapertura" de Ormuz

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha reivindicado este martes la "victoria" de Estados Unidos en la operación 'Furia Épica' lanzada junto a Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, tras asegurar haber "alcanzado" y "superado" sus objetivos militares fundamentales en un plazo de 38 días, así como por haber "conseguido la reapertura" del estratégico estrecho de Ormuz.

| etiquetas: eeuu , irán , guerra , victoria
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18 comentarios
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Comentarios destacados:      
HeilHynkel #5 HeilHynkel *
¿Alguien se había percatado que el Estrecho de Ormuz, antes del ataque SIONazis, estaba abierto a todos? :roll:
13 K 152
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#5 El sionazi este, por ejemplo: El estrecho de Ormuz ESTABA ABIERTO INCLUSO ANTES DE LA GUERRA (y era libre). No me pasé 40 DÍAS Y NOCHES EN UN REFUGIO PARA ABRIR EL ESTRECHO DE ORMUZ.

xD xD xD

xcancel.com/EliAfriatISR/status/2041703682320765329#m
1 K 23
ombresaco #2 ombresaco
He destrozado un espejo que tenía los bordes tocados. Pero los he pegado con celo. No se ve muy bien, pero ya nadie se fija e los bordes. Qué gran cristalero soy!
4 K 50
devilinside #3 devilinside *
Una Gran, Magnífica, Espectacular e Inigualable Victoria, nunca vista en la Historia. Perdón, corrijo: Una GRAN, MAGNÍFICA, ESPECTACULAR E INIGUALABLE VICTORIA, NUNCA VISTA EN LA HISTORIA
1 K 27
ombresaco #15 ombresaco
#3 Alguien diría: Una GRAN, MAGNÍFICA, ESPECTACULAR E INIGUALABLE HISTORIA, NUNCA VISTA LA VICTORIA
1 K 22
devilinside #16 devilinside
#15 También sería persiana (o no)
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ombresaco #17 ombresaco
#16 pensé en esa broma, pero como.el titular ya lo pone en boca de eeuu
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makinavaja #6 makinavaja
SI es que el que no se consuela es porque no quiere!!!!
1 K 26
Heni #4 Heni *
Nueva foto de perfil de Trump:  media
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ombresaco #18 ombresaco
#4 ...o ni siquiera
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Mauro_Nacho #14 Mauro_Nacho
Es surrealismo, es irreal e irracional, igual que Trump.
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crob #1 crob
Ahora toca desclasificar las Epstein files para otra victoria
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RoterHahn #8 RoterHahn
Dejan de bombardear Iran por 2 semanas e Iran deja pasar barcos por 2 semanas.
Curiosa victoria esta.
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neo1999 #12 neo1999
En su cabeza ha sido espectacular.
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Sinyu #9 Sinyu
Están como una cabra, son una panda de irresponsables que han perdido toda credibilidad. No llegan ni a meme
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Rixx #11 Rixx
Operación Cagada Épica xD
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#13 bibubibu *
Se rinden y encima te dicen que han ganado. Estilo Gila por la vida estos usanos.


Es tan grande el triunfo como el de Vietnam y el de Afganistán.
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#10 kondnado
A flawless Víctory, ni Sub-sub-Zero, pero Zero,
lo habría hecho mejor
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menéame