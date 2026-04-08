EEUU reivindica su "victoria" tras "alcanzar" sus objetivos militares en Irán y "conseguir la reapertura" de Ormuz

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha reivindicado este martes la "victoria" de Estados Unidos en la operación 'Furia Épica' lanzada junto a Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, tras asegurar haber "alcanzado" y "superado" sus objetivos militares fundamentales en un plazo de 38 días, así como por haber "conseguido la reapertura" del estratégico estrecho de Ormuz.