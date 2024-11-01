edición general
EEUU dice que sus aviones de combate fueron derribados por error por las defensas aéreas de Kuwait

El Mando Central de Estados Unidos ha informado de que tres aviones de combate F-15E que volaban en apoyo de los ataques contra Irán se estrellaron este domingo sobre Kuwait en un "aparente incidente de fuego amigo".

Tkachenko #1 Tkachenko
el típico fallo por el que disparas contra 3 de tus aviones
K 148
Sacronte #8 Sacronte
#1 Una lastima lo de los pilotos...
K 10
Verdaderofalso #13 Verdaderofalso
#1 el primero es error, el segundo por si acaso y el tercero ya total… xD
K 20
manbobi #14 manbobi
#13 No hay dos sin tres
K 12
Thornton #15 Thornton
#1 Me encanta ver al los yankees haciendo el panoli cargándose aviones de decenas de millones de dólares (entre 75 y 110 millones) xD
K 20
Supercinexin #2 Supercinexin
Claro, claro. Los misiles iraníes, como los rusos, sólo han acertado en un cero coma uno porcien porque son chatarra que no vale pa ná hecha con chips de lavadoras Whirlpool americanas.
K 108
#11 Vertigo
#2 Esa fue la estrategia que según medios occidentales usó Irán en su anterior ataque a Israel. Enviar sus misiles más baratos para saturar las defensas enemigas y poder entrar más facilmente cuando se pusiera en operación sus dispositivos con más precisión y velocidad (pero más caros).
K 9
#10 pascuaI *
Evidentemente. En Irán no hay héroes como el fantasma de Kiev aquel, que en un solo día derribó 40 aviones rusos y usando sólo el cañón. Chupaos esa, ayatolás!
K 30
born #12 born
Con amigos así, no hace falta enemigos.
K 22
josde #7 josde
Fuego amigo, se llama eso.
K 20
Aguarrás #4 Aguarrás
Mienten más que hablan. xD
K 20
Don_Pixote #17 Don_Pixote *
#4 si cayeron en Kuwait, la defensa area Irani dudo que tuviera algo que ver , porque dudo que tengan baterias a 400km de la frontera de Kuwait (alcance de los S400)

*y no porque sea mala idea, sino porque serian un blanco muy facil a esa distancia.

Yo creo que la han liado, los kuwaties se pusieron a dar pepinazos a todo lo que se movia, igual que cuando los iranies se tiraron un avion comercial en su propio aeropueto.,.,
K 8
shake-it #6 shake-it
#5 Yo diría que no. La noticia es el origen oficial de los derribos, no los derribos
K 38
#9 guuilesmiz
Jajajajaja, estos pedófilos se creen que somos gilipollas. Los han derribado Irán, obviamente
K 10
Mauricio_Colmenero #16 Mauricio_Colmenero
#9 ¿ Y caen en Kuwait los tres ?
K 10

