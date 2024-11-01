EEUU dice que sus aviones de combate fueron derribados por error por las defensas aéreas de Kuwait

El Mando Central de Estados Unidos ha informado de que tres aviones de combate F-15E que volaban en apoyo de los ataques contra Irán se estrellaron este domingo sobre Kuwait en un "aparente incidente de fuego amigo".
*y no porque sea mala idea, sino porque serian un blanco muy facil a esa distancia.
Yo creo que la han liado, los kuwaties se pusieron a dar pepinazos a todo lo que se movia, igual que cuando los iranies se tiraron un avion comercial en su propio aeropueto.,.,