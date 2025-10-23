edición general
EEUU destruye una segunda supuesta narcolancha en el Pacífico cerca de la costa de Colombia

Estados Unidos ha atacado esta madrugada una segunda embarcación en las costas del Pacífico. Hasta ahora los bombardeos solo se habían producido en el Caribe y este nuevo ataque llega en plena escalada diplomática entre la Casa Blanca y el presidente colombiano, Gustavo Petro, a quien Donald Trump vincula con el narcotráfico. Entre los dos ataques han muerto al menos cinco personas y las acciones no cuentan con ningún respaldo judicial. Anoche, el secretario de defensa de Trump justificaba esta ofensiva comparándola con los ataques a Al-Qaeda.

ipanies #1 ipanies
Y con que permiso o legitimidad cuenta USA para hacer esto???
Puede España bombardear lanchas de narcos en el estrecho??
sotillo #2 sotillo
#1 Es lo habitual en EEUU, primero dispara y si se equivoca se carga al que discute
DORO.C #3 DORO.C
#1 Pues esa barbaridad aun tendría más sentido que lo que se está haciendo ahora, enviando a la GC sin medios a suicidarse... :-S
#6 sliana
#3 eso mismo decian de los GAL
Bretenaldo #5 Bretenaldo
#1 legitimidad?? Jajaja
#4 j-light
Hay dos vecinos en el mundo que son un dolor absoluto: EE.UU. e Israel.
#7 pozz *
Visto el video, no hay ninguna duda de que es una narcolancha.
Si España le hiciera lo mismo a los narcos, se acababa la tonteria bien rapido... pero la cobardia sale cara, decenas de agentes de la Guardia Civil heridos y unos cuantos muertos.
