EEUU destruye una segunda supuesta narcolancha en el Pacífico cerca de la costa de Colombia

Estados Unidos ha atacado esta madrugada una segunda embarcación en las costas del Pacífico. Hasta ahora los bombardeos solo se habían producido en el Caribe y este nuevo ataque llega en plena escalada diplomática entre la Casa Blanca y el presidente colombiano, Gustavo Petro, a quien Donald Trump vincula con el narcotráfico. Entre los dos ataques han muerto al menos cinco personas y las acciones no cuentan con ningún respaldo judicial. Anoche, el secretario de defensa de Trump justificaba esta ofensiva comparándola con los ataques a Al-Qaeda.
Puede España bombardear lanchas de narcos en el estrecho??
Si España le hiciera lo mismo a los narcos, se acababa la tonteria bien rapido... pero la cobardia sale cara, decenas de agentes de la Guardia Civil heridos y unos cuantos muertos.