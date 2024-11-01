EEUU confirma pérdida de dron de $240 millones en guerra con Irán

EE.UU. ha confirmado la pérdida de un dron MQ-4C Triton durante una misión de espionaje en el Golfo Pérsico, lo que eleva el costo descomunal de la guerra para Washington. La avanzada aeronave de gran altitud, valorada en 238 millones de dólares, se estrelló el 9 de abril, cuando se desapareció de los sistemas de rastreo mientras realizaba un vuelo de vigilancia sobre el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, con rumbo a Irán, según un informe del Comando de Seguridad Naval de la Armada de Estados Unidos publicado el martes.