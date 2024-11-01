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EEUU confirma pérdida de dron de $240 millones en guerra con Irán

EEUU confirma pérdida de dron de $240 millones en guerra con Irán

EE.UU. ha confirmado la pérdida de un dron MQ-4C Triton durante una misión de espionaje en el Golfo Pérsico, lo que eleva el costo descomunal de la guerra para Washington. La avanzada aeronave de gran altitud, valorada en 238 millones de dólares, se estrelló el 9 de abril, cuando se desapareció de los sistemas de rastreo mientras realizaba un vuelo de vigilancia sobre el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, con rumbo a Irán, según un informe del Comando de Seguridad Naval de la Armada de Estados Unidos publicado el martes.

| etiquetas: eeuu , dron , mq-4c , ormuz , irán
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9 comentarios
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skaworld #2 skaworld
Pues descartando problemas con la lavadora solo me queda pensar que se les habrá caido entre los huecos del cojin del sofá que es donde yo suelo "perder" las cosas
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Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#2 ya verás como vaya mi madre, se lo encuentra cagando hostias
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ur_quan_master #1 ur_quan_master
Claramente fuego en la lavandería.
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sotillo #8 sotillo
#1 Normal, con esto de ahorrar costes ha recurrido al detergente del Mercapona
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#4 Sacapuntas *
Yo creo más bien que han hackeado la lavadora con tecnología china y que no han tenido más remedio que reventarla. No tenemos fotos.
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Metabarón #7 Metabarón
Todo forma parte de un plan magistral y tal...
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karlos_ #3 karlos_
Vaya chatarra que se cae sola
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sotillo #9 sotillo
#3 Ha sido Dios, no le ha gustado nada que Trump se ponga su ropa
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menéame