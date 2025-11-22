EE.UU: Los taxis sin conductor se están poniendo de moda (eng)

Cuando los vehículos autónomos empezaron a recoger pasajeros comerciales en San Francisco hace dos años, manifestantes salieron a la calle para exigir que retiraran los vehículos, alegaban preocupaciones por la seguridad y pérdida de puestos de trabajo. Entonces, un vehículo autónomo atropelló y arrastró a un peatón, y poco después acabaron por retirarlos de circulación. Sin embargo, Waymo, de Google, una empresa de vehículos autónomos con un enfoque más prudente, se quedó, y hoy la situación ha dado un vuelco.
| etiquetas: taxis sin conductor , eeuu
Y los luditas patalearán, pero el futuro llegará.
Sí hombre.
Si ya me parece caro un taxi, no quiero imaginar por qué pagar un 30% más por el mismo trayecto. Quizás para no escuchar a un tipo conduciendo mientras te da la chapa. O te la cuela dándote un tour por la ciudad que no conoces y te cobra un 100% más.