EE.UU: Los taxis sin conductor se están poniendo de moda (eng)

Cuando los vehículos autónomos empezaron a recoger pasajeros comerciales en San Francisco hace dos años, manifestantes salieron a la calle para exigir que retiraran los vehículos, alegaban preocupaciones por la seguridad y pérdida de puestos de trabajo. Entonces, un vehículo autónomo atropelló y arrastró a un peatón, y poco después acabaron por retirarlos de circulación. Sin embargo, Waymo, de Google, una empresa de vehículos autónomos con un enfoque más prudente, se quedó, y hoy la situación ha dado un vuelco.

taxis sin conductor , eeuu
Ainhoa_96
Me parece genial, aunque países más desarrollados como China le llevan bastante ventaja a USA :hug:

Y los luditas patalearán, pero el futuro llegará.
karlos_
Y que tal un buen sistema de transporte publico ?
javibaz
#2 no des ideas, comunista.
Andreham
#2 Y que alguien no pueda sacarle dinero a un pobre desgraciado, ahora incluso sin necesitar pagar un sueldo a otro pobre desgraciado?

Sí hombre.
#1 bizcobollo
Imaginad eso aquí sabiendo cómo es el sector del taxi.
#6 charly-brown
Un taxi que cuesta 30% más!
Si ya me parece caro un taxi, no quiero imaginar por qué pagar un 30% más por el mismo trayecto. Quizás para no escuchar a un tipo conduciendo mientras te da la chapa. O te la cuela dándote un tour por la ciudad que no conoces y te cobra un 100% más.
