EE.UU. prueba las capacidades de sus IA y descubre que están desarrollando "mente de colmena". Y eso es un problema. Todas dicen lo mismo

Los investigadores analizaron el comportamiento de 25 modelos de lenguaje mediante miles de preguntas diseñadas para estimular respuestas abiertas. El resultado llamó la atención de los científicos: incluso ante cuestiones que admiten interpretaciones diferentes, los sistemas generaban explicaciones casi idénticas, lo que sugiere una fuerte convergencia en su forma de razonar. Se describe este comportamiento como una mente-colmena artificial, un fenómeno en el que diferentes sistemas terminan produciendo respuestas muy similares.