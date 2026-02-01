EE.UU. planea integrar verificación de edad en el sistema operativo

Han sido un par de legisladores de Colorado los que han tenido esta idea de que lo mejor que se puede hacer es que el propio ordenador con el sistema operativo sepa la edad que tenemos. El registro de la edad se almacenará y se guardará para que posteriormente las apps accedan a este y puedan verificar si el usuario cumple o no a través de una API. Una vez todo esté verificado, ya podrá acceder (o no) a la determinada aplicación y debería guardar los datos, así que no habrá que volverlo a hacer. También han mencionado que no se compartirá…
| etiquetas: informática , edad , acceso , datos , protección , menores , intimidad
ÉSTE sí va a ser el año del Linux de escritorio, jajajajaja
Lo que si es cierto es que el pastel se lo reparten entre 3, pero siempre puede cambiar con la inestimable ayuda de E.E.U.U.
PD: De todos modos, leyendo el articulo (blasfemia!), veo que solo afecta al SO, que después le pasa la información a las APP's. Otra cosa es que después modifiquen el proyecto, lo amplien o lo que sea.
Lo de las cookies lo tienen que implementar los webmasters, no es algo que vaya en el SO. Si la web no cumple te multo.
Pero el navegador lo tengo yo en mi pc... no se como pueden obligarte a usar el que ellos quieran (hoy por hoy).
Verificar la edad (o mejor dicho si eres adulto o no) no lo veo mal, es mas deberia estar implementado desde hace ya años.
Pero las empresas se estan pasando por el forro la peticion de verificacion de edad para pedir la de identidad. Como Discord, no estaba pidiendo verificacion de edad, era de identidad con todo lo que implica.
No tiene ningún sentido que para apuntarte a un club de fútbol tu padre o madre te tengan que autorizar y tengan que ir ellos a apuntarte pero que un adolescente menor de edad se pueda apuntar a cualquier cosa online son contar con nadie.
Más que nada por el propio bien de la plataforma. Los usuarios son cada vez más creativos para poner contenido para adultos disimulado. Y… » ver todo el comentario
¿Cual?
espanadigital.gob.es/actualidad/cartera-digital-beta-la-aplicacion-que
digital.gob.es/especificaciones_tecnicas