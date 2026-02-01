edición general
EE.UU. planea integrar verificación de edad en el sistema operativo

EE.UU. planea integrar verificación de edad en el sistema operativo

Han sido un par de legisladores de Colorado los que han tenido esta idea de que lo mejor que se puede hacer es que el propio ordenador con el sistema operativo sepa la edad que tenemos. El registro de la edad se almacenará y se guardará para que posteriormente las apps accedan a este y puedan verificar si el usuario cumple o no a través de una API. Una vez todo esté verificado, ya podrá acceder (o no) a la determinada aplicación y debería guardar los datos, así que no habrá que volverlo a hacer. También han mencionado que no se compartirá…

JanSmite #1 JanSmite *
Afectará a Windows, macOS y Android, pero no a Linux… :troll: xD

ÉSTE sí va a ser el año del Linux de escritorio, jajajajaja
8 K 107
#4 soberao *
#1 Con que afecte a los navegadores web será suficiente y hay prácticamente 3.
0 K 16
triste_realidad #7 triste_realidad *
#4 Hay un capazo de navegadores, aunque muchos compartan parte de la tecnología. Pero siendo software libre dudo que tarden mucho en hacer forks privados.
Lo que si es cierto es que el pastel se lo reparten entre 3, pero siempre puede cambiar con la inestimable ayuda de E.E.U.U.

PD: De todos modos, leyendo el articulo (blasfemia!), veo que solo afecta al SO, que después le pasa la información a las APP's. Otra cosa es que después modifiquen el proyecto, lo amplien o lo que sea.
0 K 7
#8 soberao
#7 De todas formas las leyes son para todo el mundo y al igual que pusieron lo de aceptar los cookies, pueden obligar a implementar una cosa igual a nivel de navegador aunque sean de codigo abierto.
0 K 16
triste_realidad #10 triste_realidad
#8 ¿Como van a obligar?
Lo de las cookies lo tienen que implementar los webmasters, no es algo que vaya en el SO. Si la web no cumple te multo.
Pero el navegador lo tengo yo en mi pc... no se como pueden obligarte a usar el que ellos quieran (hoy por hoy).
0 K 7
Supercinexin #2 Supercinexin
Puto Trump liberticida y sanchista.
3 K 52
Torrezzno #12 Torrezzno
El PSOE quiere hacer lo mismo con guadalinux
0 K 20
JanSmite #16 JanSmite
#3 Mira que lo he buscado… :palm: De todas maneras, la dejo, por estar en castellano.
0 K 20
ombresaco #6 ombresaco
o meter la edad en el user_agent
0 K 11
Ormuzd #15 Ormuzd
Muchos estais confundiendo verificar edad con verificar identidad.

Verificar la edad (o mejor dicho si eres adulto o no) no lo veo mal, es mas deberia estar implementado desde hace ya años.
Pero las empresas se estan pasando por el forro la peticion de verificacion de edad para pedir la de identidad. Como Discord, no estaba pidiendo verificacion de edad, era de identidad con todo lo que implica.
0 K 9
#9 PerritaPiloto
Sinceramente. El enfoque de Discord es el mas acertado. Todos somos adolescentes hasta que demostremos lo contrario.

No tiene ningún sentido que para apuntarte a un club de fútbol tu padre o madre te tengan que autorizar y tengan que ir ellos a apuntarte pero que un adolescente menor de edad se pueda apuntar a cualquier cosa online son contar con nadie.

Más que nada por el propio bien de la plataforma. Los usuarios son cada vez más creativos para poner contenido para adultos disimulado. Y…   » ver todo el comentario
0 K 8
Stash #11 Stash *
#9 La AEPD ya tiene un mecanismo para demostrar que se es mayor de esas sin necesidad de filtrar tu identidad.

¿Cual? ?(
0 K 9
#13 PerritaPiloto
#11 Ni idea, pero el otro día escuché a Ian persona que había sido alto cargo en una entrevista. Tengo que buscarlo de nuevo, porque era muy interesante.
0 K 8

