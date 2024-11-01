Los legisladores buscan implementar controles de edad a nivel del sistema operativo para las aplicaciones [ENG]

Un proyecto de ley propuesto por legisladores de Colorado busca integrar la verificación de edad en los sistemas operativos, la cual se compartirá con las aplicaciones. Es comprensible que los usuarios en línea no estén muy entusiasmados y hayan señalado varias lagunas interesantes.
| etiquetas: proyecto de ley , verificación de edad , sistema operativo , colorado
Me ha salido esto
www.xataka.com/aplicaciones/microsoft-esta-obsesionada-que-solo-puedas
El sueño de los neo Gladio que pululan por aquí.