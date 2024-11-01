edición general
Los legisladores buscan implementar controles de edad a nivel del sistema operativo para las aplicaciones [ENG]

Un proyecto de ley propuesto por legisladores de Colorado busca integrar la verificación de edad en los sistemas operativos, la cual se compartirá con las aplicaciones. Es comprensible que los usuarios en línea no estén muy entusiasmados y hayan señalado varias lagunas interesantes.

capitan__nemo #2 capitan__nemo
Pues el windows ya tiene la microsoft account que es la cuenta online con que inicias sesion en el equipo.

Me ha salido esto
www.xataka.com/aplicaciones/microsoft-esta-obsesionada-que-solo-puedas
ur_quan_master #1 ur_quan_master
Comprobación de edad, de ideología...
El sueño de los neo Gladio que pululan por aquí.
