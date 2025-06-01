EE. UU., Israel e Irán violaron el derecho internacional, afirma el ministro de Defensa suizo

El ministro de Defensa suizo, Martin Pfister, afirmó que Estados Unidos, Israel e Irán habían violado el derecho internacional en el conflicto, argumentando que cada uno de ellos había incumplido la prohibición del uso de la fuerza. [eng]
| etiquetas: legalidad , bombas , iran
Mientras en España se vende toda la elite a esta gente que mató a jesucristo y que especulan con nuestras vidas, casas y salud
Pero bueno la balanza y los pesos de este mundo son los que son. Genocidas.
¡Sorprende sin ningún sin!
Que no se te olvide meter a Irán en el mismo saco... ya sabes, para la equidistancia imposible, salao.
Cuenta, cuenta...
es.wikipedia.org/wiki/Muertes_durante_las_protestas_iraníes_de_2025-2
Porque de poner el cascabel lo ponemos a todos
#7 #10 o en Arabia Saudí, Qatar, EAU, Bahrein, Azerbaiyán no hay de eso y participan en F1, Mundial de fútbol, MotoGP, invierten en empresas occidentales, tenistas, futbolistas, Eurovisión…
O de esos no los mencionáis ni os acordáis de los periodistas descuartizados o ahorcamiento de Lgbti u opresión de mujeres
Para mí un régimen asesino que considera delito la homosexualidad hasta llegar a la ejecución y que considera que la mujer es un ser inferior merece se derrocado.
La diferencia está en que yo considero que 99 regímenes asesinos siempre serán mejor que 100 mientras que tú te amparas en que como no se ataca a los demás hay que defender a Irán.
qué ridiculez de números y que ridículos los que difundeis estos bulos.
Al ignore!
Los derechos humanos.
www.amnesty.org/es/latest/news/2025/06/iran-arbitrary-execution-of-wom
www.amnesty.org/es/latest/news/2025/09/iran-over-1000-people-executed-
somosdecoloresradio.com/iran-ejecuta-sentencia-de-muerte-personas-lgtb
Los ataques a cascos azules?
Vamos a poner el cascabel a todos