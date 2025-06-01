edición general
18 meneos
14 clics
EE. UU., Israel e Irán violaron el derecho internacional, afirma el ministro de Defensa suizo

EE. UU., Israel e Irán violaron el derecho internacional, afirma el ministro de Defensa suizo

El ministro de Defensa suizo, Martin Pfister, afirmó que Estados Unidos, Israel e Irán habían violado el derecho internacional en el conflicto, argumentando que cada uno de ellos había incumplido la prohibición del uso de la fuerza. [eng]

| etiquetas: legalidad , bombas , iran
17 1 0 K 178 politica
20 comentarios
17 1 0 K 178 politica
Comentarios destacados:    
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Hasta los suizos estan dejando de ser neutrales y claman contra el sionismo

Mientras en España se vende toda la elite a esta gente que mató a jesucristo y que especulan con nuestras vidas, casas y salud
6 K 91
#11 solojavi
#2 A Jesusito lo mataron los romanos. Según los evangelios, los judíos azuzaron mucho, pero la responsabilidad final fue del gobernador romano, que además era piloto :troll:
1 K 29
#18 diablos_maiq *
#11 y le dio un soponcio
0 K 10
troymclure #9 troymclure *
#7 Eran 43.000 millones de iranies... que me lo ha dicho el Mossad palabrita de Jehová
2 K 38
#1 Suleiman
Lo normal hubiera sido que Iran se dejara bombardear... si es que...
2 K 36
JackNorte #12 JackNorte *
Cuando en una balanza pones a genocidas y a quienes se defienden de sus ataques y no ves un problema siendo supuestamente neutral.
Pero bueno la balanza y los pesos de este mundo son los que son. Genocidas.
1 K 29
Spirito #4 Spirito *
Suiso, si eso, saca más.

¡Sorprende sin ningún sin! :troll:

Que no se te olvide meter a Irán en el mismo saco... ya sabes, para la equidistancia imposible, salao.

Cuenta, cuenta...

:popcorn:
1 K 24
Suigetsu #6 Suigetsu *
¿Irán que ha violado? ¿No dicen cada día que Ucranía tiene derecho a la legítima defensa o nosequé? ¿O solo tienen derecho a defenderse los que nos caen bien?
1 K 21
pax0r #7 pax0r
#6 Irán ha violado sistemáticamente los derechos humanos masacrando a su pueblo y sometiendolo una y otra vez. en Enero se estimaron 43mil muertos inocentes, 43mil.

es.wikipedia.org/wiki/Muertes_durante_las_protestas_iraníes_de_2025-2
5 K -20
Verdaderofalso #13 Verdaderofalso *
#7 hablas de los asesinatos y ocupación ilegal en Cisjordania? Los asesinatos de niños en Gaza? El bombardeo de hospitales y escuelas? Los ataques a cascos azules de la ONU?

Porque de poner el cascabel lo ponemos a todos

#7 #10 o en Arabia Saudí, Qatar, EAU, Bahrein, Azerbaiyán no hay de eso y participan en F1, Mundial de fútbol, MotoGP, invierten en empresas occidentales, tenistas, futbolistas, Eurovisión…
O de esos no los mencionáis ni os acordáis de los periodistas descuartizados o ahorcamiento de Lgbti u opresión de mujeres
0 K 20
Mesto #20 Mesto
#13 Si, de todos opino lo mismo. Y hay una gran diferencia entre tú y yo.

Para mí un régimen asesino que considera delito la homosexualidad hasta llegar a la ejecución y que considera que la mujer es un ser inferior merece se derrocado.

La diferencia está en que yo considero que 99 regímenes asesinos siempre serán mejor que 100 mientras que tú te amparas en que como no se ataca a los demás hay que defender a Irán.
0 K 7
eltxoa #16 eltxoa
#7 ni los nazis mataban gente con tal eficacia. Y eso que eran alemanes.

qué ridiculez de números y que ridículos los que difundeis estos bulos.

Al ignore!
0 K 10
Mauro_Nacho #17 Mauro_Nacho
#7 No es cierto, es medio millón.
0 K 13
wachington #8 wachington
#6 Entonces defiendes que Ucrania y Irán tienen derecho a defenderse?
0 K 11
Suigetsu #19 Suigetsu
#8 Claro.
0 K 11
Verdaderofalso #14 Verdaderofalso
#10 vamos hablar de los DDHH o crímenes de guerra en Gaza y Cisjordania de los últimos 20 años? El uso de armas como fósforo blando o bombas de racimo en Líbano y Palestina?
Los ataques a cascos azules?

Vamos a poner el cascabel a todos
0 K 20
Suigetsu #15 Suigetsu *
#10 Hablo de esta Guerra, aunque algo me dice que tu sí que me habías entendido. La noticia se refiere "en el conflicto".
0 K 11
Sergio_ftv #5 Sergio_ftv
¿Qué es lo que dice el derecho internacional sobre el derecho a la defensa?
0 K 18
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Vaya, menuda perspicacia. Si no nos los dice el suizo no nos damos cuenta. :-D
0 K 16

menéame