EE. UU. intercepta un tercer buque petrolero en el océano Índico

El buque Bertha fue perseguido "desde el Caribe hasta el océano Índico", por "violar" el bloqueo a Venezuela de Trump, explicó el Departamento de Guerra.

3 comentarios
manzitor #1 manzitor
Libre comercio, libertad y todo eso...
#3 drstrangelove
Y nos reíamos de las pelis de piratas.
Aokromes #2 Aokromes
los corsarios cada vez alcanzan mas mares.....
