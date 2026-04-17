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EE.UU. insta a sus socios a unirse a coalición para restaurar la navegación en Ormuz

La Administración Trump está buscando construir una nueva coalición internacional para restaurar el tráfico marítimo a través del Estrecho de Ormuz [...] La iniciativa implicaría el intercambio de información, coordinación diplomática y aplicación de sanciones y podría incluir participación tanto diplomática como militar. El Wall Street Journal indicó que el impulso señala el deseo de Washington de involucrar a los aliados más directamente, particularmente en Europa, por no hacer lo suficiente para asegurar la vía navegable.

| etiquetas: europa , estados unidos , coalición , estrecho de ormuz
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8 comentarios
3 0 0 K 51 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Pero si son ellos los que lo bloquean xD
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#2 arreglenenlacemagico
#1 eso no es correcto A por desconocimiento B estas mintiendo USA esta bloqueando los puertos Iranies no el estrecho de Ormuz os barcos que Estados Unidos bloqueó salieron o se dirigían a puertos iraníes efe.com/mundo/2026-04-17/estrecho-ormuz-iran-eeuu/
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Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#2 en difinicion, bloquea el estrecho
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#8 arreglenenlacemagico
#6 no manipules , los barcos bloqueados son los que se dirigen a iran o salen de puertos de iran lo pone hasta en el enlace que te he puesto.
simplificas para manipular cualquier barco que no venga o vaya a iran es libre de pasar por parte de USA no se puede decir lo mismo de la guardia revolucionaria
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pepel #7 pepel
#1 Necesitan el dinero de los demás, y la mano de obra.
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#5 tierramar *
Lo de "restaurar la navegacion en Ormuz" no es más que una escusa para implicar a Europa. Japon ,... en una guerra global contra Rusia y China. Ucrania y Iran son como 2 ascusa desde las que encender una guerra global. Ya se han puesto a fabricar armas como locos, y ahora necesitan carne de cañón. La defensa que tenemos los ciudadanos frente a estos politicos traidores, que nos venden a EEUU, es negarnos a participar en ningún ejercito, PPSOE han votado a favor del rearme y el aumento de gasto militar, y ya estan hablando de montar un ejercito europeo. Las proximas elecciones nos jugamos la vida si gana el PPSOE
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#4 santofimia84_6279effa6e9
Pero si estaba desbloqueado y el bloqueo ha sido causado por iniciar una guerra ellos e Israel para hacerse con su petróleo e Israel conseguir su sueño del gran israel, que se vayan a tomar por culo e irán lo reabrirá.
Tras eso y con la paz como punto de inicio se negocia con irán sobre su represión (no sobre su soberanía).
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javibaz #3 javibaz
A parte de Israel, ¿Tienen más socios actualmente?
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menéame