EE.UU. insta a sus socios a unirse a coalición para restaurar la navegación en Ormuz

La Administración Trump está buscando construir una nueva coalición internacional para restaurar el tráfico marítimo a través del Estrecho de Ormuz [...] La iniciativa implicaría el intercambio de información, coordinación diplomática y aplicación de sanciones y podría incluir participación tanto diplomática como militar. El Wall Street Journal indicó que el impulso señala el deseo de Washington de involucrar a los aliados más directamente, particularmente en Europa, por no hacer lo suficiente para asegurar la vía navegable.