EE.UU. fotografiará a los viajeros canadienses cuando entren y salgan de todas las fronteras terrestres y aeropuertos [ING]

Ser fotografiado durante el tránsito es algo a lo que los canadienses que visitan Estados Unidos tendrán que acostumbrarse: el país está impulsando un plan para fotografiar a los viajeros canadienses cuando entran y salen del país en todos los medios de transporte.

capitan__nemo #11 capitan__nemo
¿Hasta ahora no grababan videos de camara de seguridad?
De los videos se pueden sacar fotos, sacar la altura, sacar los parametros biometricos de cara y cuerpo, ...
wondering #13 wondering *
#11 Yo me he tirado una década haciendo varios viajes a Estados Unidos cada año y al entrar siempre te hacían foto.

Al salir diría que no, o al menos no lo recuerdo. Pero al entrar seguro que sí.

Y juraría que aplicaba a todos los extranjeros. Aunque quizás a los canadienses no aplicaba, no sé.
pichorro #6 pichorro
Lo siento mucho por quien esté ahora obligado a visitar los EEUU.
gelatti #1 gelatti *
Warren Shepell tuvo una experiencia inquietante este mes al abordar su vuelo desde Cleveland rumbo a Toronto.

Justo antes de subir al avión, cuenta que dos agentes uniformados se le acercaron en la rampa de embarque y uno de ellos le tomó una foto.

"Me quedé horrorizado. Me sentí como si me hubieran tendido una emboscada", dijo Shepell, un reconocido psicólogo canadiense.

Asegura que los hombres nunca le explicaron quiénes eran ni por qué lo fotografiaron.

"No me dijeron…   » ver todo el comentario
#9 harverto
Cada vez tengo más ganas de ir
Veelicus #3 Veelicus
Ni en la China comunista...
#8 Grahml
Yo tengo ya mis fotos de mis estadounidenses más "patriotas" preferidos  media
Dene #12 Dene
Los canadienses en represalia, deberían hacer un retrato al óleo de cada yanki que pretenda entrar en Canadá... 4 horas sentado frente al pintor y en 1 mes echan a naranjito
TripleXXX #5 TripleXXX
¿Sirven las fotopollas?
:troll:
Andreham #7 Andreham
Esto ya se hace en Europa, y también se hace en Estados Unidos para cualquiera que venga de Europa (junto a cogerte las huellas dactilares).

Si no se hacía con Canadá supongo que sería por algún tratado específico, porque vamos, es lo más normal del mundo cuando pasas por cualquier aeropuerto internacional.
#2 jjmf
Luego harán calendarios.
