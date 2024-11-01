EE.UU. fotografiará a los viajeros canadienses cuando entren y salgan de todas las fronteras terrestres y aeropuertos [ING]

Ser fotografiado durante el tránsito es algo a lo que los canadienses que visitan Estados Unidos tendrán que acostumbrarse: el país está impulsando un plan para fotografiar a los viajeros canadienses cuando entran y salen del país en todos los medios de transporte.
De los videos se pueden sacar fotos, sacar la altura, sacar los parametros biometricos de cara y cuerpo, ...
Al salir diría que no, o al menos no lo recuerdo. Pero al entrar seguro que sí.
Y juraría que aplicaba a todos los extranjeros. Aunque quizás a los canadienses no aplicaba, no sé.
Justo antes de subir al avión, cuenta que dos agentes uniformados se le acercaron en la rampa de embarque y uno de ellos le tomó una foto.
"Me quedé horrorizado. Me sentí como si me hubieran tendido una emboscada", dijo Shepell, un reconocido psicólogo canadiense.
Asegura que los hombres nunca le explicaron quiénes eran ni por qué lo fotografiaron.
"No me dijeron…
Si no se hacía con Canadá supongo que sería por algún tratado específico, porque vamos, es lo más normal del mundo cuando pasas por cualquier aeropuerto internacional.