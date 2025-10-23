EE.UU. envía un destructor muy cerca de Venezuela

Un buque de guerra y un cuerpo de marines de Estados Unidos realizarán ejercicios militares con Trinidad y Tobago frente a las costas de Venezuela, que denuncia que Washington busca derrocar a Nicolás Maduro con un despliegue militar en el Caribe, informaron fuentes oficiales este jueves (23.10.2025). El gobierno trinitense informó que el destructor USS Gravely atracará en la capital Puerto España el domingo, mientras Maduro pedía más temprano "¡No crazy war!, No a la guerra loca, ¡No crazy war!".
| etiquetas: eeuu , venezuela , barcos de guerra
No seré yo quien defienda al dictador de Trump, pero creo que si un país está sometido a una dictadura, deberíamos tener la responsabilidad de intervenir para liberar a dicho pueblo.
Pero eso sí. Debería ser la ONU, no estados unidos.
Es una utopía, porque imagínate intervenir china, o rusia, que también son países sometidos.
¿Marruecos?.
Vamos, que quieres imponer tus propias dictaduras. Lo gracioso es que posiblemente fueras una de las primeras víctimas.
Aparte de esto, todas las injerencias de EEUU en otros paises, incluyendo magnicidios, golpes de estado o invasiones, siempre han tenido intereses económicos (o politicos-economicos, es lo mismo), lo de que sea una dictadura no tiene el menor interés para ellos, si la dictadura es de su cuerda, justo la apoyarán para que no sea nunca una democracia.
Quizás no has leído que yo he dicho que en todo caso, debería ser la ONU y no estados unidos. (Y para todos los países).
Quizás tienes la testosterona que no te deja comprender lo que lees?
Y tú eres el que da los carnets de dictador ¿verdad? Lo que no te guste, por el motivo que sea, dictadura.
Una actitud bastante dictatorial, dicho sea de paso.
Ah vale. Si el debate ahora es si Venezuela es una dictadura o una democracia apaga y vámonos...
No, no es una democracia. Como no lo es marruecos, ni china, ni irán, ni estados unidos.
Aparte jamás habría una solución unánime de la ONU para intervenir en ninguna dictadura.
Lo que has dicho es el equivalente a: "Lo que tendríamos que hacer es eliminar el hambre en el mundo".
Pero vamos, que todo es un debate absurdo, EEUU siempre ha hecho en el continente americano lo que les ha dado la gana, y les da igual el resto del mundo al respecto:
es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_Monroe
Pero qué bobada es esa?
Creo que no sabes comprender ni entender lo que lees.
Cálmate un poco y vuelve a intentarlo.
Espero que tú hayas entendido mi infinito desprecio y asco también.
Pues ya era hora
Cuando veais Venezuela destrozada, incluso contaminada de por vida con la mierda del armamento americano como pasó en Irak, Vietnam... direis que no se podía saber. No, espera, no diréis nada al respecto, tú y el resto de la basura NAFO estaréis preparando a la opinión pública para otra invasión con otro nombre de usuario.
Vergüenza! Fuera! Qué asco dais, joder. Ojalá lo que te pagan por defender a Estados Hundidos aquí te lo tengas que gastar en medicinas.
No sé yo eh... Debes tener los huevos de corbata jaja para no entender lo que lees
Pero tengo una cosa que los mierdas que defienden las invasiones para imponer supuestas democracias (luego es por recursos, como siempre) no tienen: humanidad.
Lo vuestro es degeneración total. Pero joder, qué asco.
Y te lo repito: los cuatro duros cochinos que te pagan por defender esa basura, espero que te los tengas que gastar en medicinas. Y te lo deseo con todas mis fuerzas además.
desgraciadamente es de muy dificil implementación
Tendría que ser con una ONU fuerte y dominante con votaciones de los paises. Una utopía.
Ahora mismo, ser un dictador sale casi gratis siempre que estés aliado con los buenos y sobre todo, si tú pais no tiene nada que saquear
A ver cuando nos organizamos para liberarnos de la dictadura yankee y por fin podamos ser soberanos
Arabia Saudí, Taiwán y Japón, Corea del Sur, Marruecos, Argentina, Chile, Honduras.....