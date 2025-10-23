EE.UU. envía un destructor muy cerca de Venezuela

Un buque de guerra y un cuerpo de marines de Estados Unidos realizarán ejercicios militares con Trinidad y Tobago frente a las costas de Venezuela, que denuncia que Washington busca derrocar a Nicolás Maduro con un despliegue militar en el Caribe, informaron fuentes oficiales este jueves (23.10.2025). El gobierno trinitense informó que el destructor USS Gravely atracará en la capital Puerto España el domingo, mientras Maduro pedía más temprano "¡No crazy war!, No a la guerra loca, ¡No crazy war!".