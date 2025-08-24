Trinidad y Tobago dejará usar su territorio a EEUU para ingresar a Venezuela

El Gobierno de Trinidad y Tobago anunció su apoyo a la decisión de Estados Unidos de movilizar “recursos militares” en el Caribe, en medio del incremento de violencia ligada a “los carteles terroristas de la droga” y de la creciente tensión por la disputa territorial entre Venezuela y Guyana.
| etiquetas: venezuela , maduro , eeuu , trump , trinidad y tobago , guyana
menudos esquiroles los de trinidad y tobago...
Si, ya se sabe . Ojalá la única portada sea la de un maduro linchado por su propio pueblo .
Sí acaso uno diciendo algo de quitar territorio a Venezuela.
Más que 'dejarles usar su territorio' tal vez deberían regalarles las llaves de todo su país, ya que el verdadero problema de dogas parece tenerlo la propia Trinidad y Tobago. (Ateniéndonos al texto del artículo).