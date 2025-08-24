edición general
Trinidad y Tobago dejará usar su territorio a EEUU para ingresar a Venezuela

Trinidad y Tobago dejará usar su territorio a EEUU para ingresar a Venezuela

El Gobierno de Trinidad y Tobago anunció su apoyo a la decisión de Estados Unidos de movilizar “recursos militares” en el Caribe, en medio del incremento de violencia ligada a “los carteles terroristas de la droga” y de la creciente tensión por la disputa territorial entre Venezuela y Guyana.

calde #1 calde
ah, vale, que no es por la droga, es para ver si le quitan un trocito a Venezuela...

menudos esquiroles los de trinidad y tobago...
Fj_Bs #2 Fj_Bs
#1 Con Mony , nunca faltan LACAYOS , que verguenza :ffu:
elsnons #5 elsnons *
Es este el hilo de los bolivarianos a favor del narco Maduro y su comercial ZP.??
Si, ya se sabe . Ojalá la única portada sea la de un maduro linchado por su propio pueblo .
Malinke #7 Malinke
#5 pues de todos los comentarios, nadie apoyó a Maduro, ni siquiera hablaron de él.
Sí acaso uno diciendo algo de quitar territorio a Venezuela.
#8 guillersk
#5 Maduro va a acabar mal, lo leísteis aquí primero
Aokromes #4 Aokromes
como todos sabemos, eeuu tiene una gran experiencia y exito en la lucha contra la droga.......
DarthMatter #6 DarthMatter *
#4 ... el mismo éxito que llevando la 'libertad' y la 'democracia' a todo aquel que lo necesite.
DarthMatter #3 DarthMatter *
“Trinidad y Tobago se ha visto sumida en la sangre y la violencia durante los últimos 20 años debido al tráfico de drogas, personas y armas de fuego”.

Más que 'dejarles usar su territorio' tal vez deberían regalarles las llaves de todo su país, ya que el verdadero problema de dogas parece tenerlo la propia Trinidad y Tobago. (Ateniéndonos al texto del artículo).
