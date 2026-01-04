Edmundo González habla como presidente y pide la liberación de los presos políticos

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González, hizo un llamamiento este domingo a "la liberación inmediata" de los presos políticos en Venezuela. En una intervención publicada en Instagram, el líder opositor fijó las condiciones para una transición democrática en Venezuela. Asimismo, afirmó que "el país atraviesa un nuevo escenario político que representa un punto de inflexión, pero advirtió que dicho contexto no es suficiente para hablar de una normalización democrática plena". www.youtube.com/live/vCVbxM00hRU?si=W0qK9ZaiTw6kTX4I
----
Si es el presidente electo, aunque no le hayan permitido tomar posesión del cargo, era una elección presidencialista, solo podían ganar dos, el otro candidato era el gobernante que montó el fraude... pero claro... siempre hay una duda razonable.
Está ese señor para fijar nada...
Lo lógico sería que Estados Unidos obligase a los que están ahora a repetir elecciones y a partir de ahí gobierno estable, pero de momento no quedó muy claro el plan de Trump.