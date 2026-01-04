edición general
8 meneos
20 clics

Edmundo González habla como presidente y pide la liberación de los presos políticos

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González, hizo un llamamiento este domingo a "la liberación inmediata" de los presos políticos en Venezuela. En una intervención publicada en Instagram, el líder opositor fijó las condiciones para una transición democrática en Venezuela. Asimismo, afirmó que "el país atraviesa un nuevo escenario político que representa un punto de inflexión, pero advirtió que dicho contexto no es suficiente para hablar de una normalización democrática plena". www.youtube.com/live/vCVbxM00hRU?si=W0qK9ZaiTw6kTX4I

| etiquetas: edmundo gonzález , líder opositor , mensaje , presidente electoral , venez
6 2 4 K 43 actualidad
20 comentarios
6 2 4 K 43 actualidad
manbobi #1 manbobi
El "presidente electo"
2 K 32
tul #14 tul
#1 lo eligieron en gringolandia xD
1 K 16
manbobi #15 manbobi
#14 Debería gobernar en comité, éste, la golpista y el Guaidó.
0 K 11
#20 Piscardo_Morao
#14 En gringolandia tampoco cuentan con el para nada, si acaso para que les lleve el café.
0 K 13
#2 DobleCapital
Favorables de la dictadura de Maduro criticando al presidente electo debajo de la línea:

----
3 K 26
#5 ldoes
#2 Si hubiese habido fraude de algún tipo lo lógico sería repetir las elecciones, no elegir al presidente que te salga de la chorra. De presidente electo no tiene absolutamente nada en ningún escenario.
3 K 35
#7 DobleCapital *
#5 Según las actas que han publicado, es el presidente electo. Desde luego nadie serio reconoce a Maduro. Sobre repetir las elecciones, parece que eso es lo que pasará, ojalá pase.
2 K 27
#17 ldoes
#7 #12 Ya, según la oposición, la oposición ha ganado. Según Maduro, Maduro ha ganado.
0 K 9
javierchiclana #18 javierchiclana
#17 Uno escondió las pruebas y otro las publicó rápidamiente... adivina quien fue.
0 K 19
Alakrán_ #10 Alakrán_ *
#5 Estoy convencido de que los chavistas iban a reconocer el fraude y convocar elecciones, seguro, en algún momento de este siglo.

Si es el presidente electo, aunque no le hayan permitido tomar posesión del cargo, era una elección presidencialista, solo podían ganar dos, el otro candidato era el gobernante que montó el fraude... pero claro... siempre hay una duda razonable.
1 K 18
javierchiclana #12 javierchiclana *
#5 Se conservan más de 85% de las actas de mesa electoral. Edmundo ganó por mayoría aplastante 67%.
2 K 43
Torrezzno #16 Torrezzno
Lo de soltar presos políticos es bueno no?
0 K 19
#4 chavi
el líder opositor fijó las condiciones para una transición democrática en Venezuela
Está ese señor para fijar nada...
0 K 12
Alakrán_ #11 Alakrán_
#4 Pues esta claro que es la persona más legitimada para hacerlo, por el pueblo de Venezuela.
0 K 11
#8 pirat
Pa que votar, ya decide el niñato anaranjado sin escrúpulos.
0 K 10
#9 DobleCapital
#8 Te refieres a Maduro, que mañana va a salir en traje naranja por NY?
1 K 20
Gandark_S1rk #3 Gandark_S1rk
tu que vas a ser presidente edmundo
0 K 10
#13 Jacusse
#3 más que Maduro, desde luego.
0 K 10
#6 Eukherio
Como no sea presidente de la comunidad de vecinos...

Lo lógico sería que Estados Unidos obligase a los que están ahora a repetir elecciones y a partir de ahí gobierno estable, pero de momento no quedó muy claro el plan de Trump.
0 K 8
Mecaguen #19 Mecaguen
Póngase a la cola que a lo mejor le toca esperar turno.
0 K 8

menéame