Ecuador desvinculó al gerente de un hospital público tras entregar el cuerpo de una niña a su madre en una caja de cartón

La medida se produjo después de que se conociera que el cuerpo de una niña indígena fue entregado a sus padres dentro de una caja de cartón, un hecho que generó rechazo masivo cuando las imágenes circularon en redes sociales y fueron confirmadas por dirigentes amazónicos. La alerta inicial se difundió el 3 de diciembre, cuando usuarios reportaron que una familia achuar caminaba por un camino de tierra llevando sobre la cabeza la caja que contenía el cuerpo de su hija fallecida.