Ecuador desvinculó al gerente de un hospital público tras entregar el cuerpo de una niña a su madre en una caja de cartón

La medida se produjo después de que se conociera que el cuerpo de una niña indígena fue entregado a sus padres dentro de una caja de cartón, un hecho que generó rechazo masivo cuando las imágenes circularon en redes sociales y fueron confirmadas por dirigentes amazónicos. La alerta inicial se difundió el 3 de diciembre, cuando usuarios reportaron que una familia achuar caminaba por un camino de tierra llevando sobre la cabeza la caja que contenía el cuerpo de su hija fallecida.

Kasterot #1 Kasterot
Bueno, el relato te rompe el corazón ( cómo se puede tratar a nadie así), y ver la foto de la madre con la caja carton... Terrible
shinjikari #2 shinjikari
#1 Esa foto va a patrocinar mis pesadillas de hoy. Que horror :'(
Asimismov #4 Asimismov *
Pues con Lasso y ahora Noboa, la cosa irá a más, ...
Ddb #5 Ddb
Son putos indígenas pobres e incultos, puedes tratarlos como mierda sin problema a no ser que salga en redes sociales. Así es como funciona el mundo del capital, tratan al pobre e indefenso como si fuera mierda prácticamente siempre, hasta que algo sale en redes, remueve consciencias, se despide a alguien intermedio y a seguir haciendo lo mismo hasta que los vuelvan a pillar
#3 ercharli
Trátese con cuidado, dios mío. :-S
