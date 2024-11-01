edición general
Los economistas dicen que el auge de la IA es lo único que salva la economía estadounidense [EN]

Uno de los mayores problemas de Joe Biden fue una persistente desconexión entre las sólidas métricas económicas y el sentimiento público sobre la economía. El PIB durante su mandato aumentó un 12,6% con bajo desempleo, la economía parecía mucho peor de lo que realmente era. Este sentimiento se convirtió en un tema importante durante las elecciones, y fue visto como crucial para la victoria de Donald Trump. Ahora, nuevamente la economía parece estar en mucho mejor forma de lo que está: "simplemente parece que el país está en recesión".

etiquetas: ee.uu. , joe biden , donald trump , ia , indicadores , macroeconomía
Gandark_S1rk #1
pues se viene picçnchazo de la burbuja. va a ser precioso
5
Kmisetas #2
#1 Pues menos mal que Gandark_S1rk nos ha avisado, no sé que iban a hacer en USA de lo contrario.
0
Gandark_S1rk #3
#2 de nada, vengo del futuro para avisar y no sabes lo que me ha costado colarme entre las de la lejia...
2
#10 Dav3n
#3 Tranquilo, es un Marzo 2025, uno de tantos clones NAFO de los que pululan por aquí... xD
0
Gry #4
#1 Podría ser peor, imaginate que la IA cumple todo lo que promete y que reemplaza al 90% de los trabajadores. :-D
0
Connect #5
#4 El 90% de los trabajadores usan ordenadores? Porque es principalmente a los que afectarán. Los camareros, fontaneros, técnicos o incluso personas que sepan usar esas IA's para sacarle rendimiento a sus trabajos, van a seguir igual.
1
Gandark_S1rk #6
#5 el capitalismo los cambiara por pantallas y robots repartidores
2
#7 Setis
#4 Lo que dices sería una utopía, si los beneficios se repartieran entre todos.

Pero todos sabemos cómo va a acabar todo esto.
1
meroespectador #9
#7 Has dado en el clavo de la cuestión.
0
cosmonauta #11 *
#1 En la última burbuja hubo gente que se quedó en el paro por años, otros se arruinaron para siempre. No tenían ninguna culpa.

Es de ser tonto. Pero tonto, tonto
0
Arzak_ #8
Cuando estalle, no perderé detalle 8-D
0

