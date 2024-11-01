edición general
La economía española está en auge, no así la alemana

Traducción del artículo original en alemán publicado en Ntv: "Mientras que cada vez más empresas alemanas recortan puestos de trabajo, en España reina la confianza. La economía del país del sur de Europa crece con fuerza, a diferencia de Alemania y otros países de la zona euro. En 2024, el PIB creció un 3,2% y el Gobierno prevé un aumento del 2,8% para 2025. La CE confía en que España alcance un crecimiento económico del 2,6%. A modo de comparación: la economía alemana se contrajo en 2024 y se espera un crecimiento raquítico para 2025".

Sinfonico #2 Sinfonico
Sí, pero hay que acabar con el Sanchismo , que lo dicen en la tele
#4 pozz
La inflacion de precios ha subido muchisimo mas que la subida salarial, a efectos practicos, los salarios dan para mucho menos que hace 8 años. Tengo amigos trabajando en Alemania, y la diferencia para con España sigue siendo un abismo en practicamente todos los aspectos.
Este 'articulo' es mas propaganda que otra cosa.
fofito #5 fofito
#4 propaganda alemana para sacarle la cara al sanchismo...
Sinfonico #6 Sinfonico
#4 La inflación se ha dado en todas partes, en el artículo se habla de empleo
#1 Tailgunner
Prefiero ser cola de leoʻn antes que cabeza de ratoʻn, sinceramente...
Sinfonico #3 Sinfonico
#1 Claro que sí, guapi
