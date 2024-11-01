La economía española está en auge, no así la alemana

Traducción del artículo original en alemán publicado en Ntv: "Mientras que cada vez más empresas alemanas recortan puestos de trabajo, en España reina la confianza. La economía del país del sur de Europa crece con fuerza, a diferencia de Alemania y otros países de la zona euro. En 2024, el PIB creció un 3,2% y el Gobierno prevé un aumento del 2,8% para 2025. La CE confía en que España alcance un crecimiento económico del 2,6%. A modo de comparación: la economía alemana se contrajo en 2024 y se espera un crecimiento raquítico para 2025".