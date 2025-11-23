Por qué la economía de España va tan bien [ITA]

La economía española crece al doble de velocidad de la media europea (2.9% vs 1.4%) y una de las razones es cómo están gestionando la inmigración. Esta noticia no es inesperada, la economía española crece a este ritmo desde hace ya muchos meses y el Financial Times la ha definido como la economía más sorprendente del continente europeo. Uno de los grandes cambios ha sido la tasa de desempleo que se ha reducido a la mitad y a mayor trabajo y salario, mayor consumo. Otro de los grandes motores fueron las reformas del año 2021 sobre la precariedad