Por qué la economía de España va tan bien [ITA]

Por qué la economía de España va tan bien

La economía española crece al doble de velocidad de la media europea (2.9% vs 1.4%) y una de las razones es cómo están gestionando la inmigración. Esta noticia no es inesperada, la economía española crece a este ritmo desde hace ya muchos meses y el Financial Times la ha definido como la economía más sorprendente del continente europeo. Uno de los grandes cambios ha sido la tasa de desempleo que se ha reducido a la mitad y a mayor trabajo y salario, mayor consumo. Otro de los grandes motores fueron las reformas del año 2021 sobre la precariedad

comentarios
#5 chavi
. Otro de los grandes motores fueron las reformas del año 2021 sobre la precariedad

No Joodas !!!

Pero la reforma esa no era más que "maquillaje" y era lo mismo que había aprobado el PP en la legislatura de Rajoy ?
#19 omega7767
#5 además por aquí algunos insisten que la temporalidad cambió de nombre, pero sigue siendo igualito que antes
#11 HeilHynkel
Pal fatxerio, que las matemáticas no son lo suyo.

PIB per cápita: PIB total/número de habitantes.

Para que el PIB per cápita baje, la población debe crecer en porcentaje más que el PIB, para que suba, el PIB debe crecer en porcentaje más que la población.

La población de España ahora son 49,5 millones. Para que la población suba un 2% hay que crecer prácticamente en un millón de personas al año ¿pasa eso? ¿no? Pues mis queridos faxtapobres, el PIB per cápita sube.
#12 Leon_Bocanegra
#8 datos que salen del huevos morenos institute of Jobs and stadistics
#14 Findeton
#12 No encuentro ese dato concreto ahora, hablo de memoria, pero pongo otro dato. El PIB por persona ocupada.  media
#17 Leon_Bocanegra
#14 ah entoces ya está todo confirmado. Lanzas unos datos y los confirmas con una gráfica que muestra otros distintos.
Solo me queda aceptar mi derrota.
#7 security_incident
#4 Por tu entorno no están los bares y restaurantes hasta la bandera y no tienes que reservar mesa en casa Manolo con días de antelación? Donde vives?
#15 Grahml
#3 Revisa esos números y la fuente que has usado.

Tu tabla no indica ni un 28 % en el PIB per cápita ni un 12 % en el PIB total.

De 1.212.276 M€ a 1.594.330 M€ hay un aumento de 31.5%.

De 25.950 € a 32.630 € el aumento es de 25.7%.


Así que el PIB ha crecido más que el PIB per cápita.

#16 Findeton
#15 Y además como mostré en # 14 si miramos el PIB por persona ocupada, la cosa está chunga.  media
#1 Findeton
No, no va tan bien. El PIB crece porque la población crece (inmigración), pero el PIB per capita es otra cosa.
#2 smilo
#1 evidentemente es mejor que la gente siga cobrando 700€ y que las pensiones no suban nada. Quién diria que si la gente cobra más al final acaba gastando más y reactiva la economía.
#18 omega7767
#2 ¿Quién diria que si la gente cobra más al final acaba gastando más y reactiva la economía?

Eso es lo que decía Podemos hace más de una década.

el ejercito de tertulianos economistas, partidos como el PP/VOX decían lo opuesto y que iban a destruir la economía y el empleo

Algo que como pones en tu comentario es tan evidente, fue criticado hasta la saciedad durante años
#3 emegece
#1 Sí, el PIB per cápita es otra cosa... de hecho, ha subido más que el PIB:

12.6% ha aumentado el PIB desde 2018
28,0% ha aumentado el PIB per cápita desde 2018  media
#4 Tertuliano_equidistante
#3 Pues hay algo raro en el reparto, porque esos porcentajes no los veo en mi entorno
#8 Findeton
#4 Ha subido el salario medio de los inmigrantes, no el de los españoles de origen. Lo cual no me parece ni bien ni mal, simplemente son datos.
#10 security_incident
#3 Evidentemente. Si la economía (PIB) crece a un 3% anual y la población (cápita) solo a un 1% , el PIB per capita crece con respecto al PIB. Tocamos a más riqueza a repartir por persona. Otra cosa es como se esté repartiendo. #1 Piruleto, como explicas ésto?
#6 Deperdidos
#1 el PIB per capita es una puta mierda. Que las empresas ganen mucha riqueza no quiere decir que sea bien repartida. Mi jefe come dos pollos, yo ninguno pero el PIB per capita es un pollo para cada uno.
#9 Findeton
#6 Si el PIB/capita es una mierda, el PIB total peor.
#20 Hynkel
#1 Cada vez salen más noticias de fuera alertando de esto mismo. Que estamos haciendo básicamente la misma mierda de siempre, vamos. Empleo baratito. Así resistimos cuando los países con industrias fuertes lo pasan mal. Mientras suene la música sudamos de arreglar nada.

Pero luego llega una crisis de petróleo (1973), un cierre del grifo del crédito (2008), o cualquier cosa que afecte al turismo, y nos vamos p'al sembrao. Lo del Covid, si no llega a ser corto -y aún así a costa de aumentar la deuda- nos manda al hoyo.
#13 ContracomunistaCaudillo
España va bien y quien piense lo contrario es un nazi de la ultraderecha fachista.
menéame