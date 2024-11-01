Duro palo para Tebas: Corea del Norte piratea los partidos de LaLiga  

Javier Tebas sigue inmiscuido en su particular cruzada para terminar con la piratería en el fútbol. Su última medida fue la de ofrecer dinero a aquellos que denunciaran a los bares que estén retransmitiendo partidos del campeonato doméstico español de manera irregular. Así las cosas, la última noticia surgida en un vídeo de YouTube no le habrá hecho ninguna gracia al presidente de LaLiga. Y es que resulta que todo un país está pirateando la señal de Japón para difundir a nivel estatal los encuentros de Primera División.