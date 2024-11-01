edición general
Duro palo para Tebas: Corea del Norte piratea los partidos de LaLiga

Javier Tebas sigue inmiscuido en su particular cruzada para terminar con la piratería en el fútbol. Su última medida fue la de ofrecer dinero a aquellos que denunciaran a los bares que estén retransmitiendo partidos del campeonato doméstico español de manera irregular. Así las cosas, la última noticia surgida en un vídeo de YouTube no le habrá hecho ninguna gracia al presidente de LaLiga. Y es que resulta que todo un país está pirateando la señal de Japón para difundir a nivel estatal los encuentros de Primera División.

Torrezzno #2 Torrezzno
Contra ese no tiene huevos el Tebas. Son capaces de hackearle el Tesla
Ovlak #7 Ovlak
La palabra "piratear" le viene muy grande a este caso. Los "derechos" audiovisuales son derechos cuando así lo reconoce el estado en su jurisdicción o cuando están amparados por el tratado de Beijing (que no es el caso de las transmisiones deportivas). Y dudo que Corea del Norte reconozca dicho derecho si es la propia televisión estatal la que está retransmitiendo los partidos.
jdmf #3 jdmf
Ya verás cuándo kim Yon Un reciba la cartitia exigiéndole 200€, vamos, se va a cagar... de risa
#5 harverto
Si me chivo de todos los norcoreanos, son 50€ por individuo, ¿no?
bacilo #1 bacilo *
Hasta en Corea del Norte te lavan el cerebro con el fumbol.
txutxo #4 txutxo
Si solo fuera Corea del Norte.
#6 bizcobollo
Ve-Ho Xin-Pa-Gal
innerfocus #8 innerfocus
A ver qué lo tiene fácil para que no se lo pirateen, prohibido cámaras en el campo.
