Se duplican las solicitudes de científicos de EE UU para trasladarse a España: “Mis colegas lo están pasando muy mal”

Uno de cada tres candidatos al programa Atrae, dotado con 39 millones de euros, proviene de Estados Unidos, un número nunca visto

CharlesBrowson
ajam, pero antes haced una cola, que no esta la cosa para meter a todo dios, criba...que esto es un favor, no una obligacion
SeñorPresunciones
#1 Es un proceso de selección, evidentemente.
reithor
#1 el programa atrae es competitivo, y hay bastante poco espacio. Ya te digo yo que los que lo consiguen son muy buenos en lo suyo.
Horkid
En lugar de atraer a los cientificos españoles que han tenido que emigrar de España, por las condiciones pauperrimas que se les ofrece en España!!
Tok_Tok
#3 ¿Pero no habíamos dicho que había que contratar a los mejores? Ahora resulta que hay que hacer cupos, poneros de acuerdo!!! :troll:

Por cierto, creo que nada impide que se presenten los españoles :roll:
hdblue
Hostias, pues sí que tienen que estar mal en los USA para que un científico quiera venirse a vivir a ESPAÑA, paraíso de la ciencia infrafinanciada.
reithor
#4 imagina, se trata de un país plagado de científicos que son objetivos del ICE por su pasaporte. Incluso aquellos que tienen greencard son objetivos del ICE.
GeneWilder
#4 Creo que están confundiendo a las instituciones científicas de España con clubes de fútbol.
Torrezzno
Aqui van a tener que hacer crowfunding para sus investigaciones. Por lo demas se vive bien
Horkid
Latinoamérica.- Ayuso promoverá la llegada de profesores visitantes a universidades públicas y la movilidad del personal docente
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este lunes que el Gobierno regional promoverá la llegada de profesores visitantes, especialmente de América Latina, a universidades públicas de la región y la movilidad del personal docente investigador a través de un nuevo programa llamado 'Américo Castro'.
Leer más: www.notimerica.com/espana/noticia-latinoamerica-ayuso-promovera-llegad
Marcus78
...para luego quejarse que no se cobra lo suficiente, que en EEUU eran loa hostia...
vviccio
Que monten centros de investigación en la España vacilada.
Licotero
Ser investigador español en España es un ritual de humillación constante.
Robus
Me da que no les han dicho lo que cobran aquí los que se dedican a la investigación...
