Los dueños del colegio Atalaya deben devolver 180.000 euros que les prestaron 5 docentes por hacerlos indefinidos

Los dueños del colegio Atalaya Cantabria, un centro privado cofinanciado por la Xunta, deberán devolver los 180.000 euros, más intereses, que les prestaron cinco profesores de la entidad con la «condición» de que fueran contratados de forma indefinida. Los magistrados señalan que los propietarios de la sociedad que gestiona este colegio concertado de Vigo impusieron a los docentes «una conducta abusiva» que infringe varias disposiciones del Estatuto de los Trabajadores.

#1 Quillotro
Pagar para que te contraten...
Milmariposas #4 Milmariposas *
No reciben suficiente pasta (básicamente para pagar al profesorado) los concertados que encima los profesores tienen que pagar de sus bolsillos para alcanzar una cierta estabilidad en sus puestos? Yo lo flipo. :shit:



"Un centro concertado recibe dinero del estado principalmente para cubrir el coste salarial de sus profesores y parte de los gastos generales. La financiación pública directa por alumno ha sido de aproximadamente (2.632) euros en el curso 2020-2021"

elordenmundial.com/mapas-y-graficos/dinero-publico-educacion-concertad
#5 silzul
#4 Es una de las cosas que más gracia me hace de España, los conciertos público-privados y que debería de haberse impugnado via europea hace años.
antesdarle #3 antesdarle
“ que infringe varias disposiciones del Estatuto de los Trabajadores.” Varias? Por no decir todas
Olepoint #2 Olepoint
La ética ni se huele en dicho colegio, menudos alumnos van a salir de allí.
