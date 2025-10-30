edición general
3 meneos
15 clics
El drama de retirarse por lesión: "Es el vacío, no sabes nada, es como si te tiran a una plaza llena de leones"

El drama de retirarse por lesión: "Es el vacío, no sabes nada, es como si te tiran a una plaza llena de leones"

Es madrugada, se pone a gatear por el suelo de su vivienda como si fuera un bebé, jadea, suda y persigue un objetivo, que no es asaltar una fortaleza, sino llegar al cuarto de baño. El protagonista de este episodio es un adulto, Marco Van Basten, quien así contaba en sus memorias la peripecia para un acto cotidiano por las secuelas de una lesión de tobillo que le retiró del fútbol. (...) Al pasar a la vida 'real' te das cuenta de lo que conlleva y te preguntas ¿qué voy a hacer?, ¿voy a valer?, ¿en qué situación económica queda mi familia?

| etiquetas: drama , lesión , deporte de élite , retirarse por lesión
3 0 0 K 35 actualidad
5 comentarios
3 0 0 K 35 actualidad
#1 Zerjillo
El deporte de élite es muy cabrón. Eso debería saberlo todo el mundo. Y en general, hay muchas más historias de fracaso que de triunfo. No puede haber muchos números 1. Por eso es siempre una apuesta muy muy arriesgada. Además eres un producto de consumo como cualquier otro. Ahora mismo puedes estar en la cumbre y al día siguiente que "nadie" se acuerde de ti. Como con cualquier otro entretenimiento o espectáculo.
1 K 18
#4 rbrn
#1 Y en general, hay muchas más historias de fracaso que de triunfo

Claro que hay fracaso, la mayoría. ¿qué porcentaje de gente llega a ser profesional en cualquier deporte?

Se vende siempre desde el punto de vista del que triunfa, pero no deja de ser la paradoja del superviviente.
0 K 9
Garbns #3 Garbns
Y exactamente en qué se diferencia de cualquier trabajador que le den la invalidez? en que el futbolista si tiene el dinero acumulado del contrato y se lo pagan entero?

pd: vale que en los 90 no era tan bien pagado como ahora, pero era más que un panadero
0 K 10
D303 #5 D303
Hay un documental de ESPN llamado Broke que va de los deportistas de elite que se han arruinado por malas inversiones por llevar pegados a la chupipanda y por lesiones, en EE.UU., en la NFL te lesiones y rompen el contrato y no te pagan lo que queda por pagar, hasta te pueden reclamar lo que has pagado.
0 K 9
#2 encurtido
Jugó bien hasta los 28, lo cual en aquella época no era tan diferente de la edad normal para retirarse un delantero. Hasta hace unos años que mejoraron los entrenamientos y alimentación y duran hasta los 30largos, pero en los 90s a los 30 estaba acabado cualquier jugador que tuviera su físico como característica.

Este libro lo podría escribir el que se lesiona en la etapa más temprana, antes de lograr un buen contrato de primer equipo y dar por hecho una carrera deportiva de muchos millones.
0 K 8

menéame