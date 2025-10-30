El drama de retirarse por lesión: "Es el vacío, no sabes nada, es como si te tiran a una plaza llena de leones"

Es madrugada, se pone a gatear por el suelo de su vivienda como si fuera un bebé, jadea, suda y persigue un objetivo, que no es asaltar una fortaleza, sino llegar al cuarto de baño. El protagonista de este episodio es un adulto, Marco Van Basten, quien así contaba en sus memorias la peripecia para un acto cotidiano por las secuelas de una lesión de tobillo que le retiró del fútbol. (...) Al pasar a la vida 'real' te das cuenta de lo que conlleva y te preguntas ¿qué voy a hacer?, ¿voy a valer?, ¿en qué situación económica queda mi familia?