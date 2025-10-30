El drama de retirarse por lesión: "Es el vacío, no sabes nada, es como si te tiran a una plaza llena de leones"

Es madrugada, se pone a gatear por el suelo de su vivienda como si fuera un bebé, jadea, suda y persigue un objetivo, que no es asaltar una fortaleza, sino llegar al cuarto de baño. El protagonista de este episodio es un adulto, Marco Van Basten, quien así contaba en sus memorias la peripecia para un acto cotidiano por las secuelas de una lesión de tobillo que le retiró del fútbol. (...) Al pasar a la vida 'real' te das cuenta de lo que conlleva y te preguntas ¿qué voy a hacer?, ¿voy a valer?, ¿en qué situación económica queda mi familia?
Claro que hay fracaso, la mayoría. ¿qué porcentaje de gente llega a ser profesional en cualquier deporte?
Se vende siempre desde el punto de vista del que triunfa, pero no deja de ser la paradoja del superviviente.
pd: vale que en los 90 no era tan bien pagado como ahora, pero era más que un panadero
Este libro lo podría escribir el que se lesiona en la etapa más temprana, antes de lograr un buen contrato de primer equipo y dar por hecho una carrera deportiva de muchos millones.