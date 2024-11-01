edición general
La dracunculosis va camino de ser la segunda enfermedad humana erradicada; solo 10 casos en 2025 [Eng]

La dracunculosis va camino de ser la segunda enfermedad humana erradicada; solo 10 casos en 2025 [Eng]

Cuando comenzó el programa de erradicación en 1986, había 3,5 millones de casos. Una infección debilitante causada por el gusano de Guinea parasitario está cada vez más cerca de su erradicación global, con un mínimo histórico de sólo 10 casos humanos reportados en todo el mundo en 2025. Si los trabajadores de la salud pueden eliminar completamente los gusanos, será la segunda enfermedad humana en ser erradicada, después de la viruela. La lombriz de Guinea ( Dracunculus medinensis ) es un nematodo parásito que se transmite por el agua

Cómo se enteren los antivacunas…
placeres #5 placeres
.. Si alguien quiere saber más de este bicho y porque es tan maravilloso extinguirlo

Este video del divulgador Chamo Gutierrez, especializado en temas de fisiopatología, da 11 minutos de razones para no echarla de menos.
www.youtube.com/watch?v=a_qvWTd4TRg
#3 laruladelnorte
Tras la ingestión, los copepodos mueren y liberan las larvas, que penetran en la pared del intestino y entran en la cavidad abdominal. En el interior del abdomen, las larvas maduran hasta convertirse en gusanos adultos en aproximadamente 1 año, y los gusanos adultos se aparean. Después del apareamiento, la hembra de gusano gestante abandona el abdomen y se mueve a través de los tejidos subcutáneos, por lo general hasta la parte inferior de las piernas o los pies. Allí, crean una ampolla. La

#4 beltraneja
#3 El mundo del insecto y derivados es de una asquerosidad que da miedo. Los cuentos de ciencia ficción que más trauma me han provocado tenían de protagonistas huevos, larvas, bichos dentro de otros bichos...
#7 Martillo_de_Herejes
#3 #4 y eso que aún no habéis leído Parásitos, de Carl Zimmer. Es una delicia y a la vez una asquerosidad. ;)
#1 eltxoa
Pobre. Erradicado sin que casi nadie supiera que existía :troll:
#8 ur_quan_master
#1 "Tras un año de incubación, una hembra de hasta 1 metro emerge dolorosamente por la piel (usualmente piernas), provocando úlceras, incapacidad temporal y, a menudo, infecciones secundarias"

El que lo haya tenido seguro que no lo olvida tan fácil.
#6 vantablack
no tiene nada que ver con Drácula ni con culos >:-( >:-(
