La dracunculosis va camino de ser la segunda enfermedad humana erradicada; solo 10 casos en 2025 [Eng]

Cuando comenzó el programa de erradicación en 1986, había 3,5 millones de casos. Una infección debilitante causada por el gusano de Guinea parasitario está cada vez más cerca de su erradicación global, con un mínimo histórico de sólo 10 casos humanos reportados en todo el mundo en 2025. Si los trabajadores de la salud pueden eliminar completamente los gusanos, será la segunda enfermedad humana en ser erradicada, después de la viruela. La lombriz de Guinea ( Dracunculus medinensis ) es un nematodo parásito que se transmite por el agua