edición general
5 meneos
13 clics
Dos perros de gran tamaño atacan en Siero a un rebaño de ovejas xaldas y matan a tres

Dos perros de gran tamaño atacan en Siero a un rebaño de ovejas xaldas y matan a tres

Brutal ataque de dos perros de gran tamaño a un rebaño de ovejas en Siero, de las que tres murieron. siete ovejas domésticas de raza xalda, autóctona y en peligro de extinción, se encontraban en una finca privada. Tres de ellas murieron: dos aparecieron gravemente mutiladas y una tercera tuvo que ser sacrificada. Las tres ovejas fallecidas estaban preñadas. fueron dos perros de gran tamaño, tipo mastín, que accedieron a la finca desde una propiedad cercana

| etiquetas: perros , mastines , oveja xalda , siero , asturias
4 1 0 K 53 actualidad
3 comentarios
4 1 0 K 53 actualidad
devilinside #1 devilinside
Serían lobos, qué sabréis los de ciudad
4 K 80
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Putos lobos que hacen que los perros ataquen al ganado
1 K 33
#2 Pitchford
Ataques de perros al ganado hay tropecientos mil. En sitios donde no hay lobos no sé si se contabilizan pero en general no se publican oficialmente. En sitios donde hay lobos, cuatro o muchos, se suelen asignar directamente a lobos para cobrar las compensaciones. Las pruebas de ADN para distinguirlos se hacen en muy pocas comunidades. No interesan a los gobiernos antilobo.
1 K 31

menéame