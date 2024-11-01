Dos perros de gran tamaño atacan en Siero a un rebaño de ovejas xaldas y matan a tres

Brutal ataque de dos perros de gran tamaño a un rebaño de ovejas en Siero, de las que tres murieron. siete ovejas domésticas de raza xalda, autóctona y en peligro de extinción, se encontraban en una finca privada. Tres de ellas murieron: dos aparecieron gravemente mutiladas y una tercera tuvo que ser sacrificada. Las tres ovejas fallecidas estaban preñadas. fueron dos perros de gran tamaño, tipo mastín, que accedieron a la finca desde una propiedad cercana