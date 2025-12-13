edición general
Dos militares y un intérprete de Estados Unidos mueren en un atentado en Siria | Internacional

Tres estadounidenses -dos militares y un intérprete civil- han muerto en un ataque en Siria contra un convoy de fuerzas de EE UU y sirias perpetrado supuestamente por un militante del Estado Islámico, según el Pentágono. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que habrá “represalias” contra esa organización. Otros tres soldados estadounidenses han resultado heridos en el incidente, según un comunicado del Mando Central, responsable de las fuerzas de EE UU en Oriente Próximo. El ataque, según el Mando Central, ocurrió cuando

Pobres, estaban cerca de casa y unos desaprensivos les han disparado.
¿ Atentado? ¿ Entonces los ucranianos atentan contra los rusos cuando se defienden?
en que estado de la union cae siria?
Fuego amigo. ¿Qué van a hacer, reducirles la paga de navidad?
