[Dongfeng] en España vende un coche eléctrico urbano y en China es la primera marca en producir una berlina con motores revolucionarios

Esta configuración de tracción integral, con motores en las ruedas de 100 kW cada uno,es fundamentalmente diferente a la de los coches eléctricos tradicionales, que montan motores centrales conectados a los ejes mediante transmisiones y diferenciales. Al eliminar todos estos componentes mecánicos intermedios, el sistema del eπ 007 ofrece varias ventajas operativas críticas como: una reducción de pérdidas por rozamiento en transmisiones del 30% y un sistema avanzado de vectorización de par que logra reducir el radio de giro entre un 10 y un 15%
| etiquetas: donfeng eπ 007 , hub motor , par vectoring , movilidad eléctrica
Problema que los ingenieros chinos afirman haber resuelto. Si no lo hubieran hecho una marca como Dongfeng, que ya vende coches eléctricos con transmisión convencional, no se hubiera atrevido a comercializar este.
Es, en definitiva, trabajo de I+D+i.
Y China lo sabe y en ese camino va.
El siglo XXI, la era de la gente subnormal.
Soy consciente que existe, ya que muchas marcas que vendían ICE, han tratado de aprovechar sus tecnologías a través de vender el mismo coche, haciéndole un swap al motor de combustión por eléctrico. Y así les va.
En algún momento lo acabarán solucionando.
Recuerda que motor eléctrico se compone por rotor y estator, estos dos elementos no se tocan y van separados por un cojinete que se ha de comer esos golpes.
Pero lo peor no es que el cojinete se joda, es que la dinámica del vehículo es peor.
En motos, bicis y vehículos pequeños se ha impuesto de facto, pero en vehículos pesados la cosa cambia.
A lo mejor pensamos que los ingenieros son unos tontolabas y que no lo habían pensaso ya.
Los motores de flujo axial en ruedas están bien para patinetes o incluso aviones en los que sólo hay un eje, pero para coches tienen sus desventajas que de momento los hacen comercialmente poco atractivos:
Problemas de vibraciones y suspensión.
Problemas de control de tracción y posibles averías en los motores.
Problemas de alineación por exceso de peso en las ruedas.
Más exposición a agua y suciedades por lo que hay que tenerlos bien sellados.
etc...
En general cuánta menos mecánica, menos problemas técnicos. Todo lo eléctrico es muchísimo más fiable que lo mecánico.