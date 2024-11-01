edición general
7 meneos
93 clics
[Dongfeng] en España vende un coche eléctrico urbano y en China es la primera marca en producir una berlina con motores revolucionarios

[Dongfeng] en España vende un coche eléctrico urbano y en China es la primera marca en producir una berlina con motores revolucionarios

Esta configuración de tracción integral, con motores en las ruedas de 100 kW cada uno,es fundamentalmente diferente a la de los coches eléctricos tradicionales, que montan motores centrales conectados a los ejes mediante transmisiones y diferenciales. Al eliminar todos estos componentes mecánicos intermedios, el sistema del eπ 007 ofrece varias ventajas operativas críticas como: una reducción de pérdidas por rozamiento en transmisiones del 30% y un sistema avanzado de vectorización de par que logra reducir el radio de giro entre un 10 y un 15%

| etiquetas: donfeng eπ 007 , hub motor , par vectoring , movilidad eléctrica
6 1 0 K 73 tecnología
13 comentarios
6 1 0 K 73 tecnología
Comentarios destacados:    
Desideratum #8 Desideratum
#6 "En algún momento lo acabarán solucionando."

Problema que los ingenieros chinos afirman haber resuelto. Si no lo hubieran hecho una marca como Dongfeng, que ya vende coches eléctricos con transmisión convencional, no se hubiera atrevido a comercializar este.
2 K 46
#10 alkalin
#8 Efectivamente, es cuestión de medir el desgaste y diseñar cojinetes y rodamientos acordes al trabajo y esfuerzo a realizar.

Es, en definitiva, trabajo de I+D+i.
0 K 7
#3 alkalin
Quien venda coches eléctricos acordes al salario medio español, que no funcione con suscripciones puestas con calzador. Se va a llevar el gato al agua.

Y China lo sabe y en ese camino va.
2 K 30
WarDog77 #12 WarDog77
#9 Los cojinetes para el eje es loque se ha venido utilizando hasta ahora, pero habrá otras soluciones.
0 K 10
#13 alkalin
#12 Los requisitos de ingeniería, como te digo es mantener el rotor y estator separados con libre movimiento. A partir de ahí, toca desarrollar y mejorar.
0 K 7
#1 cocococo
Un coche eléctrico debe ser muy sencillo y barato, un vehículo que te lleve de un sitio a otro y punto, no una mierda llena de payasadas electrónicas y con piezas raras que cada vez que se averíe alguna cosa tienes que ir a un taller especializado para que te crujan vivo.

El siglo XXI, la era de la gente subnormal.
1 K -3
Gry #2 Gry
#1 Poner motores en las ruedas, como en los patinetes por ejemplo, es más sencillo que montar sistemas de transmisión.
5 K 69
#5 alkalin
#2 Es que poner transmisión en un coche eléctrico y no hacer el control a través de la electrónica es para hacérselo mirar.

Soy consciente que existe, ya que muchas marcas que vendían ICE, han tratado de aprovechar sus tecnologías a través de vender el mismo coche, haciéndole un swap al motor de combustión por eléctrico. Y así les va.
1 K 17
Gry #6 Gry
#5 El problema de poner los motores en las ruedas, se ha intentado varias veces, es que tienden a desintegrarse con las vibraciones y golpes.

En algún momento lo acabarán solucionando.
0 K 16
#9 alkalin
#6 El problema no es de desintegración, sino de que es una masa no suspendida, refrigeración y durabilidad. En vehículos pesados castiga a los cojinetes.

Recuerda que motor eléctrico se compone por rotor y estator, estos dos elementos no se tocan y van separados por un cojinete que se ha de comer esos golpes.

Pero lo peor no es que el cojinete se joda, es que la dinámica del vehículo es peor.
En motos, bicis y vehículos pequeños se ha impuesto de facto, pero en vehículos pesados la cosa cambia.
0 K 7
#11 Tecar
#2 Si fuera tan sencillo habrían empezado por ahí.
A lo mejor pensamos que los ingenieros son unos tontolabas y que no lo habían pensaso ya.
Los motores de flujo axial en ruedas están bien para patinetes o incluso aviones en los que sólo hay un eje, pero para coches tienen sus desventajas que de momento los hacen comercialmente poco atractivos:
Problemas de vibraciones y suspensión.
Problemas de control de tracción y posibles averías en los motores.
Problemas de alineación por exceso de peso en las ruedas.
Más exposición a agua y suciedades por lo que hay que tenerlos bien sellados.
etc...
2 K 27
#4 okeil
#1 Un vehículo que te lleve de un sitio a otro y punto es una bicicleta, se inventó en el siglo XVIII, vas a tener razón en lo del siglo XXI.
1 K 27
Priorat #7 Priorat *
#1 Pues eso es lo que está haciendo Dongfeng. Simplificar, eliminando buena parte de la mecánica, aún más algo que ya es super simple: un coche eléctrico.

En general cuánta menos mecánica, menos problemas técnicos. Todo lo eléctrico es muchísimo más fiable que lo mecánico.
1 K 32

menéame