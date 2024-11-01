[Dongfeng] en España vende un coche eléctrico urbano y en China es la primera marca en producir una berlina con motores revolucionarios

Esta configuración de tracción integral, con motores en las ruedas de 100 kW cada uno,es fundamentalmente diferente a la de los coches eléctricos tradicionales, que montan motores centrales conectados a los ejes mediante transmisiones y diferenciales. Al eliminar todos estos componentes mecánicos intermedios, el sistema del eπ 007 ofrece varias ventajas operativas críticas como: una reducción de pérdidas por rozamiento en transmisiones del 30% y un sistema avanzado de vectorización de par que logra reducir el radio de giro entre un 10 y un 15%