edición general
6 meneos
16 clics
Donald Trump, sobre el coche eléctrico: “Les lavaron el cerebro a las personas. Esto es una “nueva estafa verde”

Donald Trump, sobre el coche eléctrico: “Les lavaron el cerebro a las personas. Esto es una “nueva estafa verde”

“Y no solo hablamos de fuera de nuestro país, porque nadie podía hacerlo. Nadie quería hacerlo. Y era ridículo, muy caro. Ejerció una enorme presión al alza sobre los precios de los automóviles, sumado al descabellado mandato de vehículos eléctricos. Las onerosas regulaciones de Biden han provocado que el precio de los automóviles se dispare más del 25 %, y en un caso, subió un 18 % en un año”, añadía el presidente.

| etiquetas: trump , coche eléctrico , eeuu , estafa , estafa verde , ridículo
5 1 0 K 57 actualidad
12 comentarios
5 1 0 K 57 actualidad
Comentarios destacados:    
Javi_Pina #1 Javi_Pina
Bueno, puedo estar medio de acuerdo. El Cibertruck si es una estafa verde.
1 K 30
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 desde la teletienda en la Casa Blanca recuérdalo xD
4 K 68
perrico #3 perrico
#1 No se. En China están fabricando un montón de camiones eléctricos.
Creo que el 10% de los nuevos camiones en China son eléctricos.
0 K 11
Javi_Pina #10 Javi_Pina *
#3 No tiene nada que ver, camiones son necesarios. Y representa un gran avance para lo verde que puedan ser eléctricos en algunos casos. Pero un engendro gasta pneumaticos y KW como el Cibertruck no era necesario.
0 K 10
karakol #8 karakol
Trump hablando de estafas y de lavar el cerebro a la gente.
1 K 26
pepel #4 pepel
Viva Tesla (¿cuántos millones para tu campaña?).
0 K 20
Mangione #5 Mangione
xD China está haciendo coches eléctricos utilitarios por 15.000-20.000€ y de lujo por 45.000€. Usa y Europa no han querido, y ahora no pueden, competir contra eso. Así que toca contar mentiras, tralará.
1 K 18
#6 pirat
Los regres no tienen problema en afirmar una cosa y la contraria
0 K 9
#7 pirat *
Los regres no tienen problema en afirmar una cosa y la contraria.
Como le puede el dedito al trampito...
0 K 9
#11 SantanaS
...y en el nuevo capítulo de hoy de Black Mirror...
0 K 7
#12 burgerconqueso
Que largo se me esta haciendo este personaje...
0 K 7
#9 banksy
Y aquí la carcundada riendole las gracias y dándole la razón cuando España no tiene ni una gota de petróleo.
0 K 6

menéame