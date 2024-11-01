China está sustituyendo rápidamente los camiones diesel por eléctricos

En 2020, casi todos los camiones nuevos en China funcionaban con diésel. Para el primer semestre de 2025, los camiones a batería representaron el 22 % de las ventas de camiones pesados nuevos, frente al 9,2 % del mismo período de 2024. La firma de investigación británica BMI prevé que los camiones eléctricos representarán casi el 46 % de las ventas nuevas este año y el 60 % el próximo
Explicación: www.meneame.net/story/pekin-cierra-carreteras-parques-infantiles-causa de 2021.
www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=62824
Según la Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA), el slowdown en la construcción explica gran parte de la caída en 2024. La Agencia Internacional de la Energía (IEA) coincide, señalando un "estancamiento en el sector de la construcción" y un consumo débil como factores dominantes. Rhodium Group, citada en el artículo, reconoce en su propio análisis que la caída se explica por tres factores: slowdown inmobiliario, expansión de LNG (no solo EV) y una penetración inicial de EV.
La disminución principal se debe a la desaceleración económica en China..., especialmente en el sector de la construcción, que consume gran parte del diésel para maquinaria y transporte, junto con un menor gasto del consumidor y un estancamiento en la actividad inmobiliaria... la economía China se esta desacelerando
Luego tienes datos, como que es el país del mundo que más energía solar pone, como el resto de la UE junta, o que vende más coches (y usa) eléctricos que el resto, así como cerrar centrales de carbón y abre nucleares.
