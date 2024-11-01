China está sustituyendo rápidamente los camiones diesel por eléctricos

En 2020, casi todos los camiones nuevos en China funcionaban con diésel. Para el primer semestre de 2025, los camiones a batería representaron el 22 % de las ventas de camiones pesados nuevos, frente al 9,2 % del mismo período de 2024. La firma de investigación británica BMI prevé que los camiones eléctricos representarán casi el 46 % de las ventas nuevas este año y el 60 % el próximo