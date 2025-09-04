China lidera récord mundial de instalaciones solares en 2025

El mundo sumó 380 GW de capacidad fotovoltaica en el primer semestre, un 64% más que en 2024. El salto es relevante porque el año pasado la cifra de 350 GW se alcanzó recién en septiembre, mientras que este año se logró en junio. El reporte subraya que China instaló 256 GW entre enero y junio de 2025, más del doble de la capacidad implementada por el resto del planeta (124 GW). En total, el gigante asiático representó el 67% de las nuevas instalaciones solares globales.