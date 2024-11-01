La capacidad instalada de generación de energía eléctrica de China aumenta un 17,5 % (Eng)

La capacidad instalada acumulada de generación de energía eléctrica de China alcanzó los 3720 millones de kW a finales de septiembre de 2025, lo que supone un aumento interanual del 17,5 %. La capacidad de generación de energía solar ascendió a 1130 millones de kilovatios a finales del mes pasado, lo que supone un aumento del 45,7 %. La capacidad de generación de energía eólica alcanzó casi 582 millones de kilovatios a finales de septiembre, lo que supone un aumento interanual del 21,3 %, según revelan los datos de la NEA.