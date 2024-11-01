Donald Trump expulsa a Tucker Carlson de MAGA: "Perdió el rumbo" [ENG]

El presidente Donald Trump excluyó a Tucker Carlson del contingente MAGA tras sus críticas a la acción militar estadounidense e israelí contra Irán. "Tucker ha perdido el rumbo", declaró Trump a ABC News. "No es MAGA. MAGA está salvando a nuestro país. MAGA está haciendo que nuestro país vuelva a ser grande. MAGA es Estados Unidos Primero, y Tucker no es nada de eso. Y Tucker no es lo suficientemente inteligente como para entenderlo", dijo Trump.