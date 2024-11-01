edición general
Donald Trump expulsa a Tucker Carlson de MAGA: "Perdió el rumbo" [ENG]

El presidente Donald Trump excluyó a Tucker Carlson del contingente MAGA tras sus críticas a la acción militar estadounidense e israelí contra Irán. "Tucker ha perdido el rumbo", declaró Trump a ABC News. "No es MAGA. MAGA está salvando a nuestro país. MAGA está haciendo que nuestro país vuelva a ser grande. MAGA es Estados Unidos Primero, y Tucker no es nada de eso. Y Tucker no es lo suficientemente inteligente como para entenderlo", dijo Trump.

aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
"MAGA está salvando a nuestro país. MAGA está haciendo que nuestro país vuelva a ser grande. MAGA es Estados Unidos Primero"
MAGA so yo!

‘MAGA is me’: Trump laughs at MAGA dissidents furious at new wars, explains MAGA is whatever he wants it to be
#3 laruladelnorte
Voces importantes del movimiento MAGA se rebelan contra la intervención de Trump en Irán
Estas tensiones aparecen en un momento políticamente sensible a unos meses de las elecciones de mitad de mandato.

Sus crios le están saliendo respondones...
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#3 Trump esMAGA a Tucker Carlson, que se podría decir en galego. xD
makinavaja #2 makinavaja
Hasta sus incondicionales empiezan a darse cuenta de su locura... :-D
hazardum #10 hazardum
Joder que trump diga a otra persona que "perdió el rumbo".....

Hay un riesgo muy elevado que la primera potencia mundial y con armamento nuclear salvaje, este en manos de este demente psicopata.
RoterHahn #11 RoterHahn
#10 este no. Está.
#4 concentrado
Y así hasta que sólo queden él y Obascal
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
Alex jones también le ha puesto fino
#9 XXguiriXX
Lo que confirma que Israel tiene cogido a Trump de los cojones.
Chinchorro #5 Chinchorro
Sería curioso ver cómo se le monta la mundial en casa (los amigüitos de Carlson SI tienen armas y no son muy moderados que digamos) mientras manda usanitos a morir en las epstein wars de desiertos lejanos.
