Donald Trump expulsa a Tucker Carlson de MAGA: "Perdió el rumbo" [ENG]

El presidente Donald Trump excluyó a Tucker Carlson del contingente MAGA tras sus críticas a la acción militar estadounidense e israelí contra Irán. "Tucker ha perdido el rumbo", declaró Trump a ABC News. "No es MAGA. MAGA está salvando a nuestro país. MAGA está haciendo que nuestro país vuelva a ser grande. MAGA es Estados Unidos Primero, y Tucker no es nada de eso. Y Tucker no es lo suficientemente inteligente como para entenderlo", dijo Trump.
MAGA so yo!
‘MAGA is me’: Trump laughs at MAGA dissidents furious at new wars, explains MAGA is whatever he wants it to be
Estas tensiones aparecen en un momento políticamente sensible a unos meses de las elecciones de mitad de mandato.
Sus crios le están saliendo respondones...
Hay un riesgo muy elevado que la primera potencia mundial y con armamento nuclear salvaje, este en manos de este demente psicopata.