Donald Trump: «Ellos mataron durante 47 años, ahora yo los mato a ellos; qué gran honor» [ENG]

El viernes 13 de marzo, el decimocuarto día de la guerra que involucra a Estados Unidos, Israel y la República Islámica, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su página de “Truth Social” elogiando el desempeño del gobierno y del ejército estadounidense en el conflicto, al tiempo que criticaba a un medio de comunicación. Donald Trump escribió: «Estamos destruyendo completamente al régimen terrorista iraní; militar, económica y de todas las demás maneras.