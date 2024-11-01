Donald Trump: «Ellos mataron durante 47 años, ahora yo los mato a ellos; qué gran honor» [ENG]

El viernes 13 de marzo, el decimocuarto día de la guerra que involucra a Estados Unidos, Israel y la República Islámica, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su página de “Truth Social” elogiando el desempeño del gobierno y del ejército estadounidense en el conflicto, al tiempo que criticaba a un medio de comunicación. Donald Trump escribió: «Estamos destruyendo completamente al régimen terrorista iraní; militar, económica y de todas las demás maneras.
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Ha dominado a los países árabes con guerras continuas y con monarquías corruptas, ahora todo eso se está yendo a la mierda,… » ver todo el comentario
Irán hasta hace poco tenia un movimiento social activo que quería cambiar cosas, pero entre la ley marcial en la que les ha metido y que tienen que refugiarse de las bombas, van mal. Las democracias no se dan, se toman. Deben salir de una motivación interna, no de una presión externa. Incluso si Trump lograse un cambio de gobierno... será un gobierno títere.
Y será por falta de experiencia, que EE.UU. tiene el culo pelao de apoyar movimientos sociales… » ver todo el comentario