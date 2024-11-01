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Donald Trump: «Ellos mataron durante 47 años, ahora yo los mato a ellos; qué gran honor» [ENG]

Donald Trump: «Ellos mataron durante 47 años, ahora yo los mato a ellos; qué gran honor» [ENG]

El viernes 13 de marzo, el decimocuarto día de la guerra que involucra a Estados Unidos, Israel y la República Islámica, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su página de “Truth Social” elogiando el desempeño del gobierno y del ejército estadounidense en el conflicto, al tiempo que criticaba a un medio de comunicación. Donald Trump escribió: «Estamos destruyendo completamente al régimen terrorista iraní; militar, económica y de todas las demás maneras.

| etiquetas: trump , matar , honor
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11 comentarios
9 0 0 K 119 actualidad
Comentarios destacados:    
#6 snubbe *
Es una pena que la propaganda cree un imagen de Irán que es una caricatura del país. Es mucho más rico y complejo culturalmente de lo que nos quieres hacer ver. Los iranies, en mi opinión muy parecidos a los españoles, han aprendido a lidiar con picaresca con el régimen que tienen. De los que conozco, los más criticos con dicho regimen, lo son más aun con la ingerencia de estados unidos en el mundo. Una cosa no es contraria de la otra.
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#10 Saville
#4 #6 Demasiado tarde, ya les han puesto el turbante y las cabras desde occidente, los milenios de civilización ya tal ...
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karakol #5 karakol
Mensaje dedicado a Trump escrito en un misil iraní.  media
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#3 candonga1 *
Vosotros matasteis sioux, demás indios y negros durante decenios... sería un gran honor que ahora os tocara a vosotros.
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klabervk #11 klabervk
Tengo un amigo Iraní que vive fuera. Me enseñó a entender la riqueza e historia del país. Es totalmente contrario al régimen. También lo es a la agresión brutal e indiscriminada del régimen Trump-Epstein. Lo más triste de todo es que toda esta gente sabe que esta agresión fortaleze el régimen iraní salga como salga.
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estemenda #1 estemenda
Es que encima hace la gracieta de que él es justamente el 47º POTUS, el cosmos susurrándole al oído como a la Mouliá, vaya.
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#2 Tks4dTip
Llegar a agüelo y no tener a nadie que te recuerde a qué hora te toca la pastilla.
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pepel #7 pepel
Este cerdo es vomitivo.
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Mauro_Nacho #8 Mauro_Nacho
Trump es un demente, ha sido toda los vida un sinvergüenza, se metió en política para eludir a la justicia y está llevando a EE.UU. a una caída libre tanto en poder económico como en el poco prestigio que tenía como país, va de matonismo como país, amenazando y bombardeando. Europa se ha convertido en un grupo de países irrelevantes que bailan sus gracias, humillando los.
Ha dominado a los países árabes con guerras continuas y con monarquías corruptas, ahora todo eso se está yendo a la mierda,…   » ver todo el comentario
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#4 Visca
Lo de la escuela el día 1 ya tal.

Irán hasta hace poco tenia un movimiento social activo que quería cambiar cosas, pero entre la ley marcial en la que les ha metido y que tienen que refugiarse de las bombas, van mal. Las democracias no se dan, se toman. Deben salir de una motivación interna, no de una presión externa. Incluso si Trump lograse un cambio de gobierno... será un gobierno títere.

Y será por falta de experiencia, que EE.UU. tiene el culo pelao de apoyar movimientos sociales…   » ver todo el comentario
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RanaPaca #9 RanaPaca
#4 es que alguien a estas alturas cree que lo están bombardeando por llevar la democracia? Lo bombardean para tapar Epstein, para salvar las midterms, para retrasar o cancelar el juicio a Netanyahu, para controlar más petróleo.. cientos de vidas por crear una cortina de humo que tapar sus mierdas. Total, son vidas de seres que consideran inferiores.
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menéame