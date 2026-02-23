edición general
El documento "único, vinculante y para toda España" de las negociaciones del PP con Vox: 10 puntos y exigencia de aprobar los cuatro presupuestos

El Partido Popular ha elaborado un documento que sirva como orientación para sus futuros pactos de gobierno en las diferentes comunidades autónomas, enfocado en facilitar una negociación con Vox para formar gobierno en Extremadura y Aragón. Con vistas a las elecciones de Castilla y León y Andalucía, los de Alberto Núñez Feijóo aluden a que "los españoles están manifestando de forma inequívoca su rechazo al actual Gobierno de Pedro Sánchez y su voluntad de abrir una nueva etapa política en España" para formar pactos con la ultraderecha.

XtrMnIO #1 XtrMnIO *
"los españoles están manifestando de forma inequívoca su rechazo al actual Gobierno de Pedro Sánchez y su voluntad de abrir una nueva etapa política en España"

Traducción:

"Algunos españoles estan cansados de la Democracia, nosotros la destruiremos desde dentro"
3 K 28
Sinfonico #6 Sinfonico
#1 Los españoles son ellos...
0 K 16
#2 Alcalino
Vaya! Entonces gobiernos Frankenstein de derechas si?
1 K 12
Kantinero #3 Kantinero
#2 Este es Draculastein
0 K 12
Dene #5 Dene
#3 mas bien es "la cosa del pantano" visto como es el monstruo
0 K 11
#7 Jotax
Pero si tienen potestad en algunas Comunidades Autónomas donde gobiernan bien en conjunto o el PP en solitario para aplicar estas políticas ya que sanidad y vivienda depende de ellos como muchas otras decisiones. ¿Por que no las aplican?. Siempre igual engañando a los ciudadanos.
0 K 7
#8 TOTEMICO
No creo que haya mejor ejemplo, a día de hoy, de "papel mojado" que este "catálogo de mínimos" del PP que se comerá con patatas.
0 K 7
#9 angar300
Abascal está limpiando Vox para llevar a cabo su encargo: crear un partido que condicione al PP hacia el conservadurismo mas duro, pero sin intentar suplantarlo y poder llevarlo al poder. Un invento de y desde el PP para el que se creó Vox y se puso a Abascal al frente. Y no van a permitir que nadie lo estropee, ni desde Madrid ni desde las comunidades autónomas...
0 K 7
#4 Tilacino
Declaración de intenciones que puedo compartir en algunos puntos y censurar en otros, pero muchas cosas las podrían estar haciendo ya en territorios donde gobiernan y no se hacen, como en vivienda o sanidad.
Ojalá fueran la solución a todos los problemas de España, pero yo lo dudo y por lo tanto no tendrán mi voto.
Hay que poner a los ciudadanos por encima de siglas.
0 K 6

