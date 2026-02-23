El documento "único, vinculante y para toda España" de las negociaciones del PP con Vox: 10 puntos y exigencia de aprobar los cuatro presupuestos

El Partido Popular ha elaborado un documento que sirva como orientación para sus futuros pactos de gobierno en las diferentes comunidades autónomas, enfocado en facilitar una negociación con Vox para formar gobierno en Extremadura y Aragón. Con vistas a las elecciones de Castilla y León y Andalucía, los de Alberto Núñez Feijóo aluden a que "los españoles están manifestando de forma inequívoca su rechazo al actual Gobierno de Pedro Sánchez y su voluntad de abrir una nueva etapa política en España" para formar pactos con la ultraderecha.