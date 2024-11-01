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El documental del deterioro de la sanidad andaluza que el PP no quiere que se vea: "Tienen miedo"

El documental del deterioro de la sanidad andaluza que el PP no quiere que se vea: "Tienen miedo"

"Me parece una bestialidad que lo hayan censurado", dice a Público Pablo Coca, el director del documental Salud no responde, que aborda con pacientes y profesionales el deterioro de la sanidad pública en Andalucía y cuya exhibición ha sido prohibida en numerosos municipios de la comunidad por las juntas electorales de zona a petición del PP, al entender que su contenido vulnera la neutralidad política durante el periodo previo a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo. Como respuesta, el documental ha sido colgado en YouTube, donde en

| etiquetas: sanidad , andalucia
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8 comentarios
27 6 1 K 82 actualidad
Ze7eN #2 Ze7eN
Lo cierto es que SE LA PELA que veas el documental. Le puedes poner este documental y muchos más a los andaluces (y a muchos otros), y el PP va a seguir ganando y les van a seguir votando, porque lo que cuenta para la gran mayoría a la hora de ir a votar, son el populismo, la bandera y los prejuicios. Mientras la derecha siga subvencionando y controlando los principales medios de comunicación, este país no tiene remedio.
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#5 tierramar
#2 También cuenta que el PPSOE ha creado en todos sus años de bipartidismo una importante red clientelar.
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#6 Edwin.r
#2 es gracioso que digas eso cuando Andalucía era una taifa del pose hasta hace 2 telediarios
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Autarca #8 Autarca
#2 Igual que vosotros OS LA PELA lo que hacía el PSOE, por eso siempre lo olvidáis en las criticas

www.meneame.net/story/esta-privatizando-sanidad-esta-haciendo-partido-

www.meneame.net/story/privatizacion-encubierta-servicio-andaluz-salud

Esta pagina se ha llenado de bipartidistas orgullosos
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angelitoMagno #3 angelitoMagno
El documental se estrenó en cines, se proyectó en múltiples localidades, se puede ver en Youtube.
Censurado. :-|
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#4 Leon_Bocanegra
#3 cuya exhibición ha sido prohibida en numerosos municipios de la comunidad por las juntas electorales de zona a petición del PP

Algo de censura si parece haber tenido
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#7 omega7767
¿tienen miedo?

pero si ganarán con mayoría absoluta
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eltoloco #1 eltoloco
La censura buena..
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menéame