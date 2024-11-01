El documental del deterioro de la sanidad andaluza que el PP no quiere que se vea: "Tienen miedo"

"Me parece una bestialidad que lo hayan censurado", dice a Público Pablo Coca, el director del documental Salud no responde, que aborda con pacientes y profesionales el deterioro de la sanidad pública en Andalucía y cuya exhibición ha sido prohibida en numerosos municipios de la comunidad por las juntas electorales de zona a petición del PP, al entender que su contenido vulnera la neutralidad política durante el periodo previo a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo. Como respuesta, el documental ha sido colgado en YouTube, donde en