El documental del deterioro de la sanidad andaluza que el PP no quiere que se vea: "Tienen miedo"

"Me parece una bestialidad que lo hayan censurado", dice a Público Pablo Coca, el director del documental Salud no responde, que aborda con pacientes y profesionales el deterioro de la sanidad pública en Andalucía y cuya exhibición ha sido prohibida en numerosos municipios de la comunidad por las juntas electorales de zona a petición del PP, al entender que su contenido vulnera la neutralidad política durante el periodo previo a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo. Como respuesta, el documental ha sido colgado en YouTube, donde en
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www.meneame.net/story/esta-privatizando-sanidad-esta-haciendo-partido-
www.meneame.net/story/privatizacion-encubierta-servicio-andaluz-salud
Esta pagina se ha llenado de bipartidistas orgullosos
Censurado.
Algo de censura si parece haber tenido
pero si ganarán con mayoría absoluta