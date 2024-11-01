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SALUD NO RESPONDE. El documental censurado sobre el desmantelamiento de la sanidad pública en Andalucía

SALUD NO RESPONDE. El documental censurado sobre el desmantelamiento de la sanidad pública en Andalucía

Ante las múltiples censuras y prohibiciones que ha sufrido este documental en distintos pueblos y barrios de Andalucía, sus creadores han decidido hacerlo llegar a todo el mundo. Relacionadas: menea.me/2h0ps y menea.me/2haoq

| etiquetas: andalucía , sanidad , junta , pp , moreno bonilla , privatización , mareas
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4 comentarios
11 2 0 K 125 actualidad
spacos #1 spacos
Ojala lo vieran tantos andaluces como fuera posible antes de las elecciones...
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#2 Andaquevaya
#1 Ojalá internet haga su magia, porque en Canal Sur o los tropecientos canales que emiten cofradías todo el año dudo que lo emitan {0x1f623}
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#3 woke *
#1 Mira, mira qué desmantelación:
El Gobierno español destina aproximadamente 1.700 millones de euros anuales a través de MUFACE para financiar la sanidad privada de cerca de 1,5 millones de funcionarios y sus beneficiarios. El coste se ha elevado a unos 1.450-1.600 euros anuales por funcionario para retener a las aseguradoras privadas hasta 2027, tras una subida del 17%.
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#4 endy *
204 suscriptores, 1 video.
Alguien quiere promocionarse.
Por lo demás ninguna novedad. Esto se sabe desde hace 10 años y en toda España
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menéame