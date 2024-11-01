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SALUD NO RESPONDE. El documental censurado sobre el desmantelamiento de la sanidad pública en Andalucía
Ante las múltiples censuras y prohibiciones que ha sufrido este documental en distintos pueblos y barrios de Andalucía, sus creadores han decidido hacerlo llegar a todo el mundo. Relacionadas:
menea.me/2h0ps
y
menea.me/2haoq
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#1
spacos
Ojala lo vieran tantos andaluces como fuera posible antes de las elecciones...
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#2
Andaquevaya
#1
Ojalá internet haga su magia, porque en Canal Sur o los tropecientos canales que emiten cofradías todo el año dudo que lo emitan
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#3
woke
*
#1
Mira, mira qué desmantelación:
El Gobierno español destina aproximadamente
1.700 millones de euros anuales
a través de MUFACE para financiar la
sanidad privada
de cerca de 1,5 millones de funcionarios y sus beneficiarios. El coste se ha elevado a unos 1.450-1.600 euros anuales por funcionario para retener a las aseguradoras privadas hasta 2027, tras una subida del 17%.
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#4
endy
*
204 suscriptores, 1 video.
Alguien quiere promocionarse.
Por lo demás ninguna novedad. Esto se sabe desde hace 10 años y en toda España
0
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El Gobierno español destina aproximadamente 1.700 millones de euros anuales a través de MUFACE para financiar la sanidad privada de cerca de 1,5 millones de funcionarios y sus beneficiarios. El coste se ha elevado a unos 1.450-1.600 euros anuales por funcionario para retener a las aseguradoras privadas hasta 2027, tras una subida del 17%.
Alguien quiere promocionarse.
Por lo demás ninguna novedad. Esto se sabe desde hace 10 años y en toda España