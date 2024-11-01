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Las Mareas Blancas publican el documental de Salud no responde gratis: la Junta Electoral ha prohibido proyectarlo en varios municipios

Las Mareas Blancas publican el documental de Salud no responde gratis: la Junta Electoral ha prohibido proyectarlo en varios municipios

Con esta decisión la plataforma en defensa de la sanidad pública quiere esquivar lo que considera un "boicot" por las denuncias del PP

| etiquetas: mareas , blancas , documental , salud , no , responde , gratis , denuncias , pp
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1 comentarios
6 1 0 K 79 actualidad
#1 malarte *
¿Según la Junta Electoral una asociación NO puede criticar la gestión de la Junta cuando crea conveniente?
Suena muy democrático…
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menéame