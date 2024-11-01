edición general
Doce puntos por matar a un soldado y 120 por capturarlo: Ucrania crea un sistema de recompensas estilo videojuego

Entre las unidades militares ucranianas se ha popularizado un sistema que organiza los ataques de drones imitando la lógica de los videojuegos. El viceprimer ministro ucraniano, Mykhailo Fedorov, explica a The Guardian que se está extendiendo a las operaciones de reconocimiento, artillería y logística. El “Sistema de Bonificación del Ejército de Drones” funciona como una competición en la que los diferentes equipos obtienen puntos por matar o herir a soldados rusos. En agosto participaron 95 equipos y en septiembre eran ya 400.

Es bueno recordar que hace unas semanas que salió la información que Ucrania ya no tenía soldados rusos para intercambiar, y Rusia tiene en torno a 20.000 soldados ucranianos capturados... pequeño gran problema
#1 donde salió esa información?
Y si tienes muchos puntos te ponen una pegatina con una carita sonriente en un fóleo.
Los americanos hicieron algo similar en Vietnam, esto no es nuevo, e imagino que terminará igual de mal.
Video juego en el que no vuelves a jugar la partida si te meten un mochazo, como pueden atestiguar las casi 2 millones de bajas del ejército ucraniano.
