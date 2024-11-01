Doce puntos por matar a un soldado y 120 por capturarlo: Ucrania crea un sistema de recompensas estilo videojuego

Entre las unidades militares ucranianas se ha popularizado un sistema que organiza los ataques de drones imitando la lógica de los videojuegos. El viceprimer ministro ucraniano, Mykhailo Fedorov, explica a The Guardian que se está extendiendo a las operaciones de reconocimiento, artillería y logística. El “Sistema de Bonificación del Ejército de Drones” funciona como una competición en la que los diferentes equipos obtienen puntos por matar o herir a soldados rusos. En agosto participaron 95 equipos y en septiembre eran ya 400.