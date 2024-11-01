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Se dispara la inflación en Venezuela
La inflación en Venezuela se dispara al 475% en 2025. El país registra además una inflación acumulada de casi 52% en 2026, según el BCV.
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#2
Tx4
Me pregunto...
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#1
Connect
¿Pero esto de la inflación desbocada no era cosa de gobiernos libertarios?
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#4
detectordefalacias
#1
No te preocupes, ahora Venezuela está bajo el ala de Trump: Adalid de la democracia, la libertad y la economía. Seguro que su actual liderazgo (con el beneplácito y apoyo de EEUU) resuelve el problema... una vez haya terminado de transferir todo ese oro a las arcas estadounidenses...
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#3
elgranpilaf
La que está liando Maduro
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