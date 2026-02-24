edición general
Discord rompe lazos con el software de verificación respaldado por Peter Thiel tras encontrarse su código en sistemas de vigilancia de EE. UU [eng]

Se encontraron casi 2500 archivos accesibles alojados en un punto de conexión autorizado por el gobierno de EE. UU., según señalaron los investigadores en X. Los archivos mostraban que Persona realizaba comprobaciones de reconocimiento facial cotejándolas con listas de vigilancia y filtraba a los usuarios comparándolos con listas de personas políticamente expuestas. Además de verificar la edad del usuario, los investigadores descubrieron que Persona realiza 269 comprobaciones de verificación distintas, incluido el cribado de «medios adversos»

Chinchorro #1 Chinchorro
Los chinos espiándonos :troll:
nosomosnaiderl #2 nosomosnaiderl
Persona es lo que usa LinkedIn para verificar las cuentas de los usuarios.
skaworld #3 skaworld
#2 Vaya por dios, que pena, ojala una red social tan valiosa y que aporta tanto ala sociedad como linkedin no se vea afectada.

No me imagino donde si no allí podría encontrar historias de superación personal que puedo aplicar a mi vida laboral para trabajar con mas entusiasmo.
Torrezzno #6 Torrezzno *
#3 me rio y te daria la razon si no fuese porque si no estas ahi no existes (para las empresas)
RoterHahn #7 RoterHahn
#6
Sera para tecnicos gente con carrera, estudios y cargos medios para adelante.
Para mi como delineante... Ni me va ni me viene.
skaworld #8 skaworld
#6 Una cosa es estar, otra publicar.

Dicen que si compartes un post en linkedin que no sea una publicacion automáticas como las de "he pasao X curso" o tal, el propio algoritmo avisa a emergencias de tu zona por si te ha dado un derrame o algo, solo despues de una verificacion por parte de los servicios de emergencia de tu localidad de que aparentemente no hay daño cognitivo severo se te permite publicar.
RanaPaca #20 RanaPaca
#8 no parece estar bien implementado el algoritmo xD
TikisMikiss #9 TikisMikiss
#6 Yo ni estoy ni pienso estar jamás. Y no me va mal...
Ovlak #10 Ovlak
#6 Puedes estar sin necesidad de una cuenta verificada.
Torrezzno #11 Torrezzno
#10 no me han pedido verificarla aún. No lo haré si me lo piden
troll_hdlgp #21 troll_hdlgp
#11 De momento no lo piden, pero lo publicitan como ventaja "Si te verificas te verán un 60% mas de empresas" aunque a mi me suena al revés, verifica si no quieres que tu perfil se mas invisible que una tertulia de filosofía griega.
#15 SeuMadruga
#6 Eso que comentas debería ser motivo para prohibir su uso aquí.
#30 gilipipas
#19 venía a recomendar esto mismo, uno de mis subreddits favoritos. Y ya que estamos, recomiendo también encarecidamente uno llamado sundayleaguemessis, descacharrante.
#4 XXguiriXX
#2 Por suerte mi cuenta no está verificada.
#32 coldchiliandhotchilly
#2 fundador de Linked fue socio de thiel… son parte d ELA paypal mafia
traviesvs_maximvs #13 traviesvs_maximvs
Si mañana cayera en mis manos un death note iba a comprar el rotulador más gordo para poner Peter Thiel en mayúsculas, subrayado y en comic sans.
#14 HangTheRich
#13 mejor aprovecha bien el espacio por que hay mucho hijoputa suelto
troll_hdlgp #23 troll_hdlgp
#14 Tal cual!
Conmigo el boli echaría humo.  media
Herumel #18 Herumel
#13 Lo de comic sans se considera sadismo, gore.
#28 Acido_1
#18
sans-dismo
:troll:

Cc #13
agente_naranja #27 agente_naranja
#13 Pones que se muere cargando un chaleco explosivo a una reunión de uno de esos grupos de gente rica, para quitarnos unos cuantos de golpe. Trump, Altman, Musk, Bezos y el Zucc, cuando menos
daphoene #31 daphoene
#13 Perdona, pero este comentario podría considerarse un delito de odio.

¿ Comic Sans ?

No sé qué clase de vida te ha llevado a elegir esa fuente, pero yo pediría ayuda profesional.
Alqui #22 Alqui
¡Joder! Ahora a encontrar otro software que tenga los sistemas de vigilancia de EE. UU mejor escondidos.
#5 Troll_hunter
Lo siento pero discord debe caer. Thiel es inversor. Simplemente debe prohibirse su uso en la EU.
Veo #12 Veo
#5 discord en concreto?

Sinceramente, me parece que es precisamente la red social en la que menos información se comparte y por tanto de la que menos se puede extraer.
earthboy #25 earthboy *
#12 Están a un par de días de pedirte el DNI y... una foto de tu cara a mayores.
O que pagues.
Veelicus #16 Veelicus
Fascismo del bueno
Maki_Hirasawa #29 Maki_Hirasawa
Imposible... esto es para proteger a los menores... como que un gobierno resulta que lo quería usar para espiar??

O al menos eso se cacarea en meneame respecto al proximo control de las redes sociales. Porque evidentemente en España, UK y proximamente Portugal.... no van a espiar nada. Verdad? verdad??
#24 pandasucks
Más info relevante: (apagar sonido)
vmfunc.re/blog/persona/
cels #17 cels
¡Han descubierto que en este casino se juega!
z3t4 #26 z3t4
Mas bien tras hacerse público...
