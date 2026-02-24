Discord rompe lazos con el software de verificación respaldado por Peter Thiel tras encontrarse su código en sistemas de vigilancia de EE. UU [eng]

Se encontraron casi 2500 archivos accesibles alojados en un punto de conexión autorizado por el gobierno de EE. UU., según señalaron los investigadores en X. Los archivos mostraban que Persona realizaba comprobaciones de reconocimiento facial cotejándolas con listas de vigilancia y filtraba a los usuarios comparándolos con listas de personas políticamente expuestas. Además de verificar la edad del usuario, los investigadores descubrieron que Persona realiza 269 comprobaciones de verificación distintas, incluido el cribado de «medios adversos»
No me imagino donde si no allí podría encontrar historias de superación personal que puedo aplicar a mi vida laboral para trabajar con mas entusiasmo.
Sera para tecnicos gente con carrera, estudios y cargos medios para adelante.
Para mi como delineante... Ni me va ni me viene.
Dicen que si compartes un post en linkedin que no sea una publicacion automáticas como las de "he pasao X curso" o tal, el propio algoritmo avisa a emergencias de tu zona por si te ha dado un derrame o algo, solo despues de una verificacion por parte de los servicios de emergencia de tu localidad de que aparentemente no hay daño cognitivo severo se te permite publicar.
Conmigo el boli echaría humo.
sans-dismo
Cc #13
¿ Comic Sans ?
No sé qué clase de vida te ha llevado a elegir esa fuente, pero yo pediría ayuda profesional.
Sinceramente, me parece que es precisamente la red social en la que menos información se comparte y por tanto de la que menos se puede extraer.
O que pagues.
O al menos eso se cacarea en meneame respecto al proximo control de las redes sociales. Porque evidentemente en España, UK y proximamente Portugal.... no van a espiar nada. Verdad? verdad??
