Discord rompe lazos con el software de verificación respaldado por Peter Thiel tras encontrarse su código en sistemas de vigilancia de EE. UU [eng]

Se encontraron casi 2500 archivos accesibles alojados en un punto de conexión autorizado por el gobierno de EE. UU., según señalaron los investigadores en X. Los archivos mostraban que Persona realizaba comprobaciones de reconocimiento facial cotejándolas con listas de vigilancia y filtraba a los usuarios comparándolos con listas de personas políticamente expuestas. Además de verificar la edad del usuario, los investigadores descubrieron que Persona realiza 269 comprobaciones de verificación distintas, incluido el cribado de «medios adversos»