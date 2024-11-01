edición general
12 meneos
11 clics
La dirección del PSOE se desvincula del futuro de Ábalos: "Es un diputado del Grupo Mixto"

La dirección del PSOE se desvincula del futuro de Ábalos: "Es un diputado del Grupo Mixto"

La cúpula del PSOE trata de marcar toda la distancia posible con el exministro y exdirigente socialista José Luis Ábalos después de que el Tribunal Supremo haya ordenado su entrada en prisión preventiva por presunta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia, subrayando que fue expulsado del partido y que ahora es un diputado del Grupo Mixto.

| etiquetas: psoe , ábalos , diputado
12 0 1 K 117 actualidad
16 comentarios
12 0 1 K 117 actualidad
Comentarios destacados:      
Barney_77 #1 Barney_77
Esa persona de la que usted me habla....
10 K 137
#6 gorgos
Nuestra corrupción es buena porque es de izquierdas
4 K 49
#3 gorgos
Esa persona de la que usted me habla...
1 K 27
JuanCarVen #12 JuanCarVen
Ese es del viejo PSOE, no del nuevo. :coletas: :troll:
1 K 26
mperdut #10 mperdut
No le conozco, no me consta.
1 K 22
#4 Leon_Bocanegra
Me habla usted de esa persona
1 K 20
#2 Borgiano
Esa persona de la que usted me habla...
1 K 18
#5 gorgos *
No entiendo por qué se corrompen si se pueden subir el sueldo hasta la indecencia.
0 K 17
Battlestar #15 Battlestar
#5 Porque pueden hacer las dos cosas.
0 K 10
#11 El_dinero_no_es_de_nadie
¿Abalos? Quién es?
No nos consta que esté en el partido :troll:
0 K 13
SeñorPresunciones #16 SeñorPresunciones
Ojo, que ahora es untable ante cualquier votación, o incluso para una moción de censura :popcorn:
0 K 12
#9 Tensk
"Esa persona que espero que no hable"
0 K 11
#8 LaMinaEnMiPuerta
Parece que a algunos le ha entrado la añoranza. Sed fuertes.
0 K 10
madeagle #14 madeagle
Esa persona de la que usted me habla...
0 K 10
Fran_Ramos #13 Fran_Ramos
Creo que ese individuo que usted me habla debe de ser un ser humano ¿no?

La verdad no sé quién es más corrupto el pp o el psoe... lo que sé seguro que son ambos unos saqueadores de españa y del el bolsillo de los españoles... y lo peor que las alternativas son simplemente bolsillos diferentes para el saqueo...

Necesitamos una guillotina para políticos corruptos.
0 K 7
Loyert #7 Loyert
de la que usted me habla esa persona
0 K 6

menéame