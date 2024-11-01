La dirección del PSOE se desvincula del futuro de Ábalos: "Es un diputado del Grupo Mixto"

La cúpula del PSOE trata de marcar toda la distancia posible con el exministro y exdirigente socialista José Luis Ábalos después de que el Tribunal Supremo haya ordenado su entrada en prisión preventiva por presunta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia, subrayando que fue expulsado del partido y que ahora es un diputado del Grupo Mixto.
| etiquetas: psoe , ábalos , diputado
No nos consta que esté en el partido
La verdad no sé quién es más corrupto el pp o el psoe... lo que sé seguro que son ambos unos saqueadores de españa y del el bolsillo de los españoles... y lo peor que las alternativas son simplemente bolsillos diferentes para el saqueo...
Necesitamos una guillotina para políticos corruptos.