La dirección del PSOE se desvincula del futuro de Ábalos: "Es un diputado del Grupo Mixto"

La cúpula del PSOE trata de marcar toda la distancia posible con el exministro y exdirigente socialista José Luis Ábalos después de que el Tribunal Supremo haya ordenado su entrada en prisión preventiva por presunta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia, subrayando que fue expulsado del partido y que ahora es un diputado del Grupo Mixto.