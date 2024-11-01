edición general
Los diputados de Sumar, EH Bildu y BNG abandonan el Congreso por los paros por Palestina

Los diputados de Sumar, EH Bildu y BNG han abandonado este miércoles el pleno del Congreso para secundar los paros que los sindicatos han convocado por Palestina, mientras que una representación de parlamentarios socialistas ha salido momentáneamente del hemiciclo para mostrar su apoyo a Gaza.

angelitoMagno #5 angelitoMagno
Pues la verdad, yo no entiendo porqué se monta una huelga general por algo que no afecta de forma directa a los trabajadores españoles y que ni el gobierno ni la patronal tienen capacidad efectiva de cambios.

Mientras que por la reducción de jornada, que afecta a los trabajadores españoles y es algo que patronal y parlamento tienen posibilidades reales de hacer algo, pues sobre eso, no hay huelga general.

Pero bueno, en fin. Ellos sabrán.

¿Cual está siendo la participación, por cierto?
#8 Ezkerro80 *
#5 25 años esperando una Huelga General por la Situación de la Vivienda, que se lleva más del 50% de un Salario Medio, para el cual vamos todos los días a Trabajar....
#9 Maikimaik
#5 Hombre, yo qué sé, entiendo tu postura.
Pero creo que ya que no se van a montar unas brigadas internacionales para detener y juzgar al gobierno de Israel y a las IDF, pues una huelga general aunque sea manda un mensaje. Y si la secunda la clase trabajadora europea igual ese mensaje llega a nuestra clase política y quién sabe, a lo mejor da esperanzas a los que quedan en palestina con vida. Que de esperanza no se vive pero con desesperanza no puede uno no reconstruirse.
#10 DenisseJoel
#5 > algo que no afecta de forma directa a los trabajadores españoles

Es verdad, ¿por qué protestar si todavía no están bombardeando en sus casas a los trabajadores españoles?
angelitoMagno #11 angelitoMagno
#10 ¿Dónde he dicho yo que no haya que protestar contra Israel?
Capaza #1 Capaza
Hamas e Israel estan temblando viendo como los sindicatos españoles hacen paros y los politicos dejan su trabajo para secundarlos. En serio en un pais donde la mayoria del empleo es precario, donde las familias a duras penas llegan a fin de mes, donde se plantea subir la cuota a los autonomos, donde las pensiones no estan aseguradas y los sindicatos solo convocan huelgas para hacer el paripe, porque se ha visto que en el tema del genocidio es Trump quien manda y decide y el resto de paises firman y a callar.
Catacroc #3 Catacroc
#1 Siempre hay algo más importante para protestar. Lo que no se es por que no protestan por todo a la vez.
mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
#3 Una protesta "a favor de todo lo bueno y en contra de todo lo malo". Sin ningún punto adicional.

Sería inútil, pero sería divertido ver que excusa ponen PP y Vox para no estar de acuerdo con eso.
Tarod #2 Tarod
Para lo que hacen en el congreso ellos y los demás, podían cerrar todo el año
Kmisetas #6 Kmisetas
Sumar, Bildu y BNG haciendo postureo internacionalista mientras cobran su sueldo público por “parar” en solidaridad con su hipocresía. Y la PSOE, cómo no, a medio camino: ni con el orden ni con la dignidad, solo con la foto y el discurso buenista de turno. España se hunde en la inflación, la inseguridad y el paro, pero el Congreso parece una ONG subvencionada con dinero de los mismos a los que dicen “plantar cara”.

Si SUMAR tuviera un mínimo de dignidad dejarían de apoyar un gobierno corrupto, pero no se han visto en una igual en su vida mientras hablan a sus cuatro votantes como niños de preescolar.
Lamantua #7 Lamantua *
Como puedo ver el descuento por huelga en su nómina..? :hug: :hug:
