Los diputados de Sumar, EH Bildu y BNG abandonan el Congreso por los paros por Palestina

Los diputados de Sumar, EH Bildu y BNG han abandonado este miércoles el pleno del Congreso para secundar los paros que los sindicatos han convocado por Palestina, mientras que una representación de parlamentarios socialistas ha salido momentáneamente del hemiciclo para mostrar su apoyo a Gaza.
Mientras que por la reducción de jornada, que afecta a los trabajadores españoles y es algo que patronal y parlamento tienen posibilidades reales de hacer algo, pues sobre eso, no hay huelga general.
Pero bueno, en fin. Ellos sabrán.
¿Cual está siendo la participación, por cierto?
Pero creo que ya que no se van a montar unas brigadas internacionales para detener y juzgar al gobierno de Israel y a las IDF, pues una huelga general aunque sea manda un mensaje. Y si la secunda la clase trabajadora europea igual ese mensaje llega a nuestra clase política y quién sabe, a lo mejor da esperanzas a los que quedan en palestina con vida. Que de esperanza no se vive pero con desesperanza no puede uno no reconstruirse.
Es verdad, ¿por qué protestar si todavía no están bombardeando en sus casas a los trabajadores españoles?
Sería inútil, pero sería divertido ver que excusa ponen PP y Vox para no estar de acuerdo con eso.
Si SUMAR tuviera un mínimo de dignidad dejarían de apoyar un gobierno corrupto, pero no se han visto en una igual en su vida mientras hablan a sus cuatro votantes como niños de preescolar.