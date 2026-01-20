·
4
meneos
14
clics
Dios se enorgullece por mi trabajo: Donald Trump
El presidente de Estados Unidos, rodeado de polémicas internacionales, hace un balance de su primer año de gobierno y se queja del poco reconocimiento.
trump
primer año gobierno
balance
actualidad
12 comentarios
actualidad
#1
JoseRvValjean
Trabajan Dios y Trump codo con codo, para jodernos a todos
6
K
82
#9
Olepoint
#1
Solo hay que leer un poco, el cuento de siempre, la "excusa" (además de matarte) que han usado durante miles de años los reyes, emperadores, o incluso faraones/dioses.... Por imperativo divino... y vas tú, y te lo crees ....
0
K
8
#3
themarquesito
George W. Bush también hablaba mucho de Dios
1
K
39
#5
decker
#3
El problema no es cuando tu le hablas a dios, el problema gordo es cuando dices que es dios el que te habla a ti.
1
K
30
#11
HeilHynkel
#3
A tí creo que no hace falta explicartelo.
es.wikipedia.org/wiki/Mayoría_Moral
Está estrechamente vinculada a los telepredicadores evangélicos y apoyada en el ala derecha del Partido Republicano. Alcanzó
su mayor influencia en el gobierno federal durante las presidencias de Ronald Reagan, George Bush padre y George Bush
hijo. Se la considera uno de los componentes esenciales de la denominada New Right o New Christian Right ("Nueva Derecha" o "Nueva Derecha Cristiana")
0
K
19
#12
estemenda
... los precios de los medicamentos recetados han bajado 600%...
En vez de cobrarte las medicinas te pagan el quíntuple de su precio por que te las lleves
1
K
18
#6
pip
¿Es el mismo dios que carbonizó Sodoma? Entonces sí.
0
K
12
#10
innerfocus
Y ese Dios, se encuentra con nosotros aquí ahora mismo?
1
K
12
#2
ElPerroDeLosCinco
OJALÁ exista ese Dios del que tanto hablan, y sea verdad que premia a los justos y castiga a los hijos de puta. En serio, ojalá.
0
K
10
#4
decker
Pues mira, mecagoendios.
0
K
10
#7
DayOfTheTentacle
Siempre me pregunto si estos hdlgp y estafadores en general hablan de dios porqué realmente creen que existe o si lo dicen pq se dirigen a los tontos que creen en dioses...
0
K
8
#8
PeroKeKoñoLePasaAlMundo
No hay nada que acojone más que un político nombrando a Dios, pero es que éste encima parece que si no se enorgullece de él le pondrá aranceles.
0
K
8
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
