edición general
4 meneos
14 clics
Dios se enorgullece por mi trabajo: Donald Trump

Dios se enorgullece por mi trabajo: Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, rodeado de polémicas internacionales, hace un balance de su primer año de gobierno y se queja del poco reconocimiento.

| etiquetas: trump , primer año gobierno , balance
4 0 0 K 37 actualidad
12 comentarios
4 0 0 K 37 actualidad
Comentarios destacados:    
JoseRvValjean #1 JoseRvValjean
Trabajan Dios y Trump codo con codo, para jodernos a todos
6 K 82
Olepoint #9 Olepoint
#1 Solo hay que leer un poco, el cuento de siempre, la "excusa" (además de matarte) que han usado durante miles de años los reyes, emperadores, o incluso faraones/dioses.... Por imperativo divino... y vas tú, y te lo crees ....
0 K 8
themarquesito #3 themarquesito
George W. Bush también hablaba mucho de Dios
1 K 39
#5 decker
#3 El problema no es cuando tu le hablas a dios, el problema gordo es cuando dices que es dios el que te habla a ti.
1 K 30
HeilHynkel #11 HeilHynkel
#3

A tí creo que no hace falta explicartelo.

es.wikipedia.org/wiki/Mayoría_Moral

Está estrechamente vinculada a los telepredicadores evangélicos y apoyada en el ala derecha del Partido Republicano. Alcanzó su mayor influencia en el gobierno federal durante las presidencias de Ronald Reagan, George Bush padre y George Bush hijo. Se la considera uno de los componentes esenciales de la denominada New Right o New Christian Right ("Nueva Derecha" o "Nueva Derecha Cristiana")
0 K 19
estemenda #12 estemenda
... los precios de los medicamentos recetados han bajado 600%...
En vez de cobrarte las medicinas te pagan el quíntuple de su precio por que te las lleves :troll:
1 K 18
pip #6 pip
¿Es el mismo dios que carbonizó Sodoma? Entonces sí.
0 K 12
innerfocus #10 innerfocus
Y ese Dios, se encuentra con nosotros aquí ahora mismo?
1 K 12
ElPerroDeLosCinco #2 ElPerroDeLosCinco
OJALÁ exista ese Dios del que tanto hablan, y sea verdad que premia a los justos y castiga a los hijos de puta. En serio, ojalá.
0 K 10
#4 decker
Pues mira, mecagoendios.
0 K 10
DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
Siempre me pregunto si estos hdlgp y estafadores en general hablan de dios porqué realmente creen que existe o si lo dicen pq se dirigen a los tontos que creen en dioses...
0 K 8
#8 PeroKeKoñoLePasaAlMundo
No hay nada que acojone más que un político nombrando a Dios, pero es que éste encima parece que si no se enorgullece de él le pondrá aranceles.
0 K 8

menéame