El dinero es ahora la principal razón por la que los estadounidenses no tienen más hijos, ya que las familias que alguna vez soñaron con hogares grandes deciden que no pueden afrontar el coste [EN]

Por primera vez en 11 años de seguimiento de las actitudes de las familias estadounidenses, el dinero se ha convertido en la principal razón para limitar el número de hijos. Los padres lo citan el doble de veces que cualquier otro factor. Más de siete de cada diez estadounidenses creen ahora que criar hijos es demasiado caro, un aumento del 13 % con respecto al año pasado. El 43 % de los encuestados afirma que la "falta de recursos económicos" es la principal razón para tener menos hijos o ninguno.

Torrezzno #4 Torrezzno
#3 por supuesto que no. Pero la excusa de la casa grande es ridícula cuando muchos nos hemos criado en literas y aquí estamos
Torrezzno #2 Torrezzno
El dinero no, el idealismo. Te vas a Perú y en cualquier chabola viven diez. En occidente nos creemos que todos íbamos a vivir como El Príncipe de Bel Air
chu #3 chu
#2 eso crees que es a lo que debemos aspirar, a tener diez hijos en una chabola? Disculpa si soy demasiado señorito por esperar un mínimo de dignidad para mis hijos.
#6 Almirantecaraculo
#3 que egoísta, entonces quién le trae la cena a casa cuando llueve y da pereza cocinar? Quién va a cuidar de sus padres hasta que mueran y pueda heredar un piso del cual sacar rentas?
A ver si de verdad van a echar a los inmigrantes y él va a pasar el lumpen y trabajar en glovo...
pitercio #5 pitercio
Están distopicando también un poco con esto. A ver si van a meter también lo de follar poco y mal como hito en el plan de proyecto murinaco, como acción de comer pavo seco, el baile de aprobar saber leer o elegir granja, ejército o universidad.
insulabarataria #1 insulabarataria
Oh no, ya se le oye a lo lejos... Está llegando... Oigo como teclea su "prompt" a chatgpt... Dios mío! Ya llegó, ¡ #TurrasFelix ha sido convocado!
