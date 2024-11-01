El dinero es ahora la principal razón por la que los estadounidenses no tienen más hijos, ya que las familias que alguna vez soñaron con hogares grandes deciden que no pueden afrontar el coste [EN]

Por primera vez en 11 años de seguimiento de las actitudes de las familias estadounidenses, el dinero se ha convertido en la principal razón para limitar el número de hijos. Los padres lo citan el doble de veces que cualquier otro factor. Más de siete de cada diez estadounidenses creen ahora que criar hijos es demasiado caro, un aumento del 13 % con respecto al año pasado. El 43 % de los encuestados afirma que la "falta de recursos económicos" es la principal razón para tener menos hijos o ninguno.