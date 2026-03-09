El dilema de las monarquías del Golfo

Aeropuertos cerrados. Rascacielos en llamas. Hoteles destrozados. La ofensiva militar iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero está dejando estampas inéditas en el golfo Pérsico. Lugares que presumían de ser un oasis de estabilidad, como Doha y Dubái, son ahora escenario de una guerra de consecuencias imprevisibles.
Que simpáticos lugares con los armarios llenos de cadáveres. Por mí que les den. Cero pena a una gente que tiene trabajadores en condiciones de casi esclavitud y que son un ejemplo de despilfarro ecológico a lo bestia.