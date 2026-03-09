edición general
2 meneos
32 clics
El dilema de las monarquías del Golfo

El dilema de las monarquías del Golfo

Aeropuertos cerrados. Rascacielos en llamas. Hoteles destrozados. La ofensiva militar iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero está dejando estampas inéditas en el golfo Pérsico. Lugares que presumían de ser un oasis de estabilidad, como Doha y Dubái, son ahora escenario de una guerra de consecuencias imprevisibles.

| etiquetas: geopolítica , golfo , monarquías
2 0 0 K 22 politica
4 comentarios
2 0 0 K 22 politica
cromax #1 cromax
Es que el cartón-piedra se rompe fácil. :troll:
Que simpáticos lugares con los armarios llenos de cadáveres. Por mí que les den. Cero pena a una gente que tiene trabajadores en condiciones de casi esclavitud y que son un ejemplo de despilfarro ecológico a lo bestia.
2 K 30
loborojo #2 loborojo
Se les han escapado las cabras a los jeques
1 K 21
Spirito #4 Spirito *
¡Cagenalá! Hemos sio engañaos, murmuraba Pepe, alias "El Turbantes". :popcorn:
1 K 13
#3 Dedalos *
...no comments
0 K 7

menéame