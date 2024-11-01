“La abdicación moral de Europa en la lucha contra el régimen terrorista islamista está revelando una verdad sorprendente. En este momento, Washington y Jerusalén solo tienen un aliado fiable: el uno al otro. Aun así, la idea de que el comportamiento de Trump o sus creencias de "América primero" están hundiendo a la OTAN es confundir una reacción ante un dilema con el problema en sí.Continuó disuadiendo a los rusos durante 40 años, hasta que su "imperio del mal" colapsó bajo el peso de sus propios fracasos y contradicciones.