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A diferencia de Israel, muchos de los aliados de EEUU en la OTAN no son realmente aliados

A diferencia de Israel, muchos de los aliados de EEUU en la OTAN no son realmente aliados

“La abdicación moral de Europa en la lucha contra el régimen terrorista islamista está revelando una verdad sorprendente. En este momento, Washington y Jerusalén solo tienen un aliado fiable: el uno al otro. Aun así, la idea de que el comportamiento de Trump o sus creencias de "América primero" están hundiendo a la OTAN es confundir una reacción ante un dilema con el problema en sí.Continuó disuadiendo a los rusos durante 40 años, hasta que su "imperio del mal" colapsó bajo el peso de sus propios fracasos y contradicciones.

| etiquetas: eeuu , israel , europa , irán , isarel , aliados , guerra
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4 comentarios
3 1 0 K 57 actualidad
#1 Albarkas
A diferencia de Israel muchos de los miembros de la OTAN no masacran a civiles ni roban a sus vecinos.
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Format_C #2 Format_C
Este panfleto para nada toma partido por uno u otros :troll:
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#4 Alcalino
#2 es que es exactamente eso, propaganda para borregos
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#3 Pepis
No lo tengo claro. Cuando vas pedo un buen amigo es el que te esconde las llaves del coche, no el que te incita a conducir.

Israel ha arrastrado a Trumpo a una guerra sin sentido. Mientras en Europa de le pedía contención.
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menéame