Diez pasos fáciles para hacer fortuna como vidente

¿Ha pensado alguna vez en convertirse en vidente?, ¿le gustaría embolsarse cerca de 100 euros por media hora o menos de trabajo?… Y lo mejor: ¿sabe que no hace falta ninguna preparación ni aptitud especial para ejercer de adivino o médium y forrarse?

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Yo el otro día fui a un adivino y cuando al llamar a la puerta dijo "¿quien es?" me di la vuelta porque ¡vaya mierda de adivino! xD
frg #2 frg
¿Ninguna aptitud? Creo que se equivoca. Hay que ser un jeta que se quiera aprovechar de los demás para ejercer dicha "profesión".

Siempre repito como una amiga de mi madre, cuya nieta tiene síndrome de Down, y la hija de la gran puta de la "adivina" le decía que "tenía un ángel". Cobra 90€ por sesión.
TripleXXX #3 TripleXXX
#2 Las dotes de un buen comercial o un CEO. Todos no valen.

Un pariente muy muy cercano vivía de los 906, llegué a la conclusión de que la gran mayoría de los clientes simplemente necesitaban alguien que los escuchase y se acordase de ellos y de sus problemas.
