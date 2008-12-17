Diez pasos fáciles para hacer fortuna como vidente

¿Ha pensado alguna vez en convertirse en vidente?, ¿le gustaría embolsarse cerca de 100 euros por media hora o menos de trabajo?… Y lo mejor: ¿sabe que no hace falta ninguna preparación ni aptitud especial para ejercer de adivino o médium y forrarse?
| etiquetas: videncia
Siempre repito como una amiga de mi madre, cuya nieta tiene síndrome de Down, y la hija de la gran puta de la "adivina" le decía que "tenía un ángel". Cobra 90€ por sesión.
Un pariente muy muy cercano vivía de los 906, llegué a la conclusión de que la gran mayoría de los clientes simplemente necesitaban alguien que los escuchase y se acordase de ellos y de sus problemas.