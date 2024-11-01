edición general
2 meneos
48 clics

Diez lecciones para la industria del cine de 'Proyecto Salvación', el mejor estreno en la historia de Amazon MGM

La película de Amazon MGM protagonizada por Ryan Gosling ha sido un éxito en taquilla. Analizamos las lecciones que deja para la industria cinematográfica.

| etiquetas: proyecto salvación , amazon mgm , ryan gosling
1 1 1 K 10 actualidad
2 comentarios
1 1 1 K 10 actualidad
Connect #1 Connect
Habrá que verla. Las críticas son muy buenas. No solo profesionales, si no que la gente en general está diciendo que es muy buena. Me parece raro por que el tráiler no da esa pinta, pero habrá que averiguarlo.
0 K 13
elTieso #2 elTieso
Lección 11: si usas un libro muy bueno y muy vendido como base para el guión estarás mucho más cerca del éxito. Proyecto Hail Mary, os lo recomiendo.
0 K 11

menéame