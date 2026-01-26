Diez jugadoras del Txuri Urdin afectadas por intoxicación de monóxido durante el partido de ayer en Puigcerdà

Diez integrantes del equipo Txuri Urdin de hockey requirieron ayer de cuidados hospitalarios en la cámara hiperbárica del Hospital Moisés Broggi de Sant Joan de Espí de Barcelona tras inhalar monóxido de carbono durante el encuentro del domingo por una fuga de la máquina alisadora del hielo, que no alertó de la presencia de un alto nivel de este gas tóxico. Después de una primera exploración en Manresa, fueron trasladadas a Barcelona, a una de tres cámaras hiperbáricas que hay en Cataluña.