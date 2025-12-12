Diez ciclistas profesionales multados en Llíber por saltarse un semáforo en rojo La Policía Local sanciona con 100€ a cada corredor del Groupama-FDJ tras ignorar la señalización e invadir el sentido contrario de una vía estrecha
Jaja, npi pero yo creo que recurren y solamente paga el primero (edit+: bueno, me refería al semáforo, aunque veo que también invadieron el carril contrario).
Ahora bien, si el primero se pasa el semáforo en rojo... quizá los que van detrás, especialmente muy detrás en el pelotón, quizá no saben que el primero se lo saltó en rojo
La bronca que se habrá comido el que iba delante por parte de los compañeros...