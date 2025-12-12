edición general
Diez ciclistas profesionales multados en Llíber por saltarse un semáforo en rojo



Diez ciclistas profesionales multados en Llíber por saltarse un semáforo en rojo La Policía Local sanciona con 100€ a cada corredor del Groupama-FDJ tras ignorar la señalización e invadir el sentido contrario de una vía estrecha

Uge1966 #2 Uge1966
Pues muy bien.
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
#2 Poco me parece por saltarse el semáforo en rojo y luego ir en dirección contraria
Meneanauta #17 Meneanauta
#9 Se trata de una calle que atraviesa Lliber en la cual solo cabe un coche. El semáforo está para turnar el paso por esa calle en las dos direcciones.
sotillo #18 sotillo
#2 No, no me parece bien, saltarse un semáforo no son 100 euros y lleva puntos, luego pasa lo que pasa con los ciclistas
Ainhoa_96 #6 Ainhoa_96 *
Técnicamente... no deberían multar solamente al primero?? Según tengo entendido un pelotón conforma un solo vehículo, como un camión largo y articulado. Si el primero entra correctamente en una rotonda, todos los que van detrás mantienen la preferencia. No es igual para un semáforo?

Jaja, npi pero yo creo que recurren y solamente paga el primero :-D (edit+: bueno, me refería al semáforo, aunque veo que también invadieron el carril contrario).
#13 tromperri
#6 son un vehículo a efectos de cesión de paso, pero no a efecto de infracciones. Está claro en el reglamento de circulación :-)
Ainhoa_96 #16 Ainhoa_96 *
#13 Claro pero.. si el primero pasa en verde un semáforo ¿El resto del pelotón puede seguirle aunque el disco cambie a rojo? Entiendo que sí como si fuese un solo vehículo.

Ahora bien, si el primero se pasa el semáforo en rojo... quizá los que van detrás, especialmente muy detrás en el pelotón, quizá no saben que el primero se lo saltó en rojo :-D

La bronca que se habrá comido el que iba delante por parte de los compañeros... xD
eltxoa #1 eltxoa
En ese momento se autodefinían como peatones :troll:
ThePato #8 ThePato
Pues yo creo que deberían dejar a los ciclistas hacer lo que les dé la gana por las carreteras porque necesitamos donantes de órganos.
Arkhan #10 Arkhan
#8 Si tienes que despegar el órgano de la carretera con una karcher no te sirve.
#15 tromperri
#8 lo que está claro es que los tuyos no valdrían para otro.
pepel #4 pepel
Y otros 500 ciclistas no multados por circular por las aceras.
#12 tromperri
#4 y otros 500000 automovilistas no multados por exceso de velocidad, otros 100000 por por dar línea continua, otros 50000 por adelantar cuando de frente viene un ciclista, otro millón por no respetar el metro y medio al pasar a un ciclista…
The_Ignorator #5 The_Ignorator
"Es que estoy trabajando"
Jaime131 #7 Jaime131
A ver si se creen que por ser profesionales pueden hacer lo que les sale de las pelotas.
#14 tromperri
#7 ¿Hablas de los repartidores de paquetería?
dark_soul #11 dark_soul
Poco me parece para tanta licra
Chepacoleta #3 Chepacoleta
Ahh ¿es que tienen que parar en rojo? Primera noticia que tengo
